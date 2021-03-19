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Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 665. bölüm puan durumu

Kanal D Gelinim Mutfakta 665.bölüm puan durumu belli oluyor. İzleyiciler Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 19 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi ve çeyrek altını kim kazandı sorularını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 12:52
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 665. bölüm puan durumu
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Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta’da hafta finali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hafta içi her gün saat 13:00’da ekranlara gelen programda 5 gelin kaynanalara yemeklerini beğendirerek en çok puanı almak için kıyasıya bir yarışın içerisine giriyor.

Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği programın her bölümünde bir gelin yarışıyor. Hafta finalinde en çok oyu alan gelin ise hafta ödülünün sahibi oluyor. En az oyu alan kişi ise yarışmaya veda ediyor. 19 Mart Cuma gün programda hafta finali gerçekleşecek. Yarışmada hafta içerisinde toplamda en çok puanı almayı başaran kişi hafta finalinde 5 altın bilezik kazanıyor.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 18 Mart puan durumu

Gelinim Mutfakta’nın 18 Mart Perşembe dün yayınlanan bölümüyle 4 gelin puanlarını aldı. Dün yayınlanan bölümde Ayten ve Dudu arasında yaşanan gerilim ise programda damga vurdu. Günün birincisi dün itibariyle Aysun oldu. Aysun toplamda kaynanalardan 23 puan aldı ve çeyrek altının sahibi oldu. Dudu ise aldığı 7 puanla günü sonuncu sırada kapattı.

Seda Saya ile Gelinim Mutfakta 19 Mart puan durumu

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 13:00’da ekranlara geliyor. 19 Mart Cuma gününün puan durumu henüz belli olmadı. Puan durumu belli olduğunda içeriğimizde bulabilirsiniz.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 19 Mart Cuma canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 19.03.2021 12:52
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