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Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 18 Mart Perşembe günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 664. bölüm puan durumu

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında karşımıza çıkan ‘Gelinim Mutfakta’ 18 Mart 2021 Perşembe günü puan durumu belli oldu mu? Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 18 Mar perşembe günü kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? İşte Kanal D Gelinim Mutfakta 664.bölüm puan durumu haberimizde

18 Mart 2021 Perşembe 14:02
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 18 Mart Perşembe günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 664. bölüm puan durumu
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Seda Sayan’ın sunumu ile hafta içi her gün saat 14.00’da Kanal D ekranlarında yer alan gündüz kuşağı programı ‘Gelinim Mutfakta’ kaldığı yerden devam ediyor. Reyting rekorları kıran yarışmada gelinler her gün farklı bir menü ile karşı karşıya kalıyor. Günün sonunda yapılan yemekler kayınvalideler tarafından tadılıyor. Çekişmelerin ve tartışmaların eksik olmadığı zorlu yarışmada gelinler günün sonunda çeyrek altın kazanıyor.

Gelinim Mutfak 18 Mart Perşembe günün birincisi program devam ettiğinden kaynaklı henüz belli olmadı.

Yarışmaya Ayten, Aysun, Dudu ve Hilal katılmaktadır.



Son Güncelleme: 18.03.2021 14:02
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Gelinim MutfaktaSeda Sayan18 MartBirinci
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