Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 18 Mart Perşembe günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 664. bölüm puan durumu

Seda Sayan’ın sunumu ile hafta içi her gün saat 14.00’da Kanal D ekranlarında yer alan gündüz kuşağı programı ‘Gelinim Mutfakta’ kaldığı yerden devam ediyor. Reyting rekorları kıran yarışmada gelinler her gün farklı bir menü ile karşı karşıya kalıyor. Günün sonunda yapılan yemekler kayınvalideler tarafından tadılıyor. Çekişmelerin ve tartışmaların eksik olmadığı zorlu yarışmada gelinler günün sonunda çeyrek altın kazanıyor.

Gelinim MutfakPerşembe gününsi program devam ettiğinden kaynaklı henüz belli olmadı.

Yarışmaya Ayten, Aysun, Dudu ve Hilal katılmaktadır.