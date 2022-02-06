Seda Güven kimdir? Seda Güven hakkında bilinmeyenler!

Oynadığı yapmlarda adından sıkça söz ettiren ve özel yaşantısı ile de gündem olan Seda Güven 1984 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Lise tahsilinden sonra üniversite hayatına İstanbul Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım bölümünde devam etti.

Balıkesir Bandırma'da doğan ünlü oyuncunun burcu başaktır. Annesinin adı serpil babasını adı ise Oğuz'dur.ile boşandıktan sonra ismi bir süre Onur Tuna ile anılmış ama bu birliktelik çok kısa zamanda bitmiştir.

Aslında hayali model olmak olan Seda Güven Başak Gürsoy'un tavsiyeleri üzerine oyuncu olmuştur. Türk dizi tarihinin baş yapıtlarından olan Ekmek Teknesi ile oyunculuk serüvenin başlayan Seda Güven, Fatmagülün Suçu Ne, Ateşli Topraklar, Elveda Derken, Hepimiz Birimiz İçin, Herkese Merhabalar Hayat, Hayat Yolunda, Kurt Seyit ve Şura, İksir Dedemin Sırrı, Nane İle Limon, Olanlar Oldu, Oldu mu Şimdi?, Ateş Böceği ve Kaç Kaçabilirsen ve Aşk Yalanı Sever gibi sinema ve dizilerde boy göstermiştir.