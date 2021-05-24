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Seda Aksu kimdir? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplar bulunmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın sunduğu programda Seda Aksu olayı büyük yankı uyandırdı. Ailesi Seda Aksu'yu bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Programda ilginç detaylar ortaya çıktı. Seda Aksu'nun bulunup bulunmadığı ise merak ediliyor. Seda Aksu kimdir? Müge Anlı Seda Aksu bulundu mu? Tüm soruların cevapları haberimizde yer almaktadır.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:13
Seda Aksu kimdir? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
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Müge Anlı Seda Aksu kimdir?

ATV ekranlarında Müge Anlı’nın sunumu ile ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni gelişmeler yaşanıyor. Her geçen gün farklı bir olay ile ekranlara gelen Müge Anlı bu sefer Seda Aksu’yu arıyor. Programda cinayetler aydınlanıyor, kayıplar bulunuyor ve sosyal yardımlar yapılıyor. Oldukça fazla izlenen program da Seda Aksu’nun kayıp olması ise herkes tarafından merak ediliyor. Seda Aksu’nun eşinin amcasıyla kaçtığı iddiaları da araştırılıyor. Seda Aksu’ya ne oldu? Seda Aksu kim? Sorularının yanıtı ise en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 

Seda Aksu bulundu mu?

40 yaşında olan Aksu’dan 13 gündür haber alınamıyor. Eşi ile sorunlar yaşadığı bilinen Seda Aksu’yu aramak için, ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Programa gelen aile, Seda Aksu’nun eşinin amcası ile birlikte kaçtığını öne sürdü. 19 Mayıs tarihinde Seda Aksu ile birlikte haber alınamayan Emir Aksu’nun eşi Gülüş Aksu bir araya geldi. Seda Aksu 21 Mayıs’ta ailesi ile görüşmeyi kabul etti.


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Ile Tatlı SertSeda Aksu
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