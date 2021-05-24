Seda Aksu kimdir? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?

Müge Anlı Seda Aksu kimdir?

ATV ekranlarında Müge Anlı’nın sunumu ile ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni gelişmeler yaşanıyor. Her geçen gün farklı bir olay ile ekranlara gelen Müge Anlı bu sefer Seda Aksu’yu arıyor. Programda cinayetler aydınlanıyor, kayıplar bulunuyor ve sosyal yardımlar yapılıyor. Oldukça fazla izlenen program da Seda Aksu’nun kayıp olması ise herkes tarafından merak ediliyor. Seda Aksu’nun eşinin amcasıyla kaçtığı iddiaları da araştırılıyor. Seda Aksu’ya ne oldu? Seda Aksu kim? Sorularının yanıtı ise en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

Seda Aksu bulundu mu?

40 yaşında olan Aksu’dan 13 gündür haber alınamıyor. Eşi ile sorunlar yaşadığı bilinen Seda Aksu’yu aramak için, ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Programa gelen aile, Seda Aksu’nun eşinin amcası ile birlikte kaçtığını öne sürdü. 19 Mayıs tarihinde Seda Aksu ile birlikte haber alınamayan Emir Aksu’nun eşi Gülüş Aksu bir araya geldi. Seda Aksu 21 Mayıs’ta ailesi ile görüşmeyi kabul etti.