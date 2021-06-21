Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?

Şebnem Dönmez kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Şebnem Dönmez’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.
Şebnem Dönmez kimdir? Nerelidir?
Şebnem Dönmez’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Şebnem Dönmez Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.
17 Mayıs 1974'te Almanya'nın Salzgitter kentinde doğdu. 1996 yılında Murat Başoğlu ile birlikte sunduğu Sabah Şekerleri programla tanındı. Hemen ardından Star TV ekranlarında Murat Başoğlu ile Görevimiz Tehlike adlı bir programa ev sahipliği yaptı. 1998 yılında aynı kanalda Cumartesi Gecesi programını sundu.
Programları sabahları sunulan müzik ve eğlence programlarına öncülük etti ve bu furyanın başlangıcı olarak gösterildi.
Uzun yıllar dizi ve sinema dünyasındaki başarısıyla ünlenen bu Dönmez, 2000 yılında Ferdi Tayfur ve Emre Aydın gibi sanatçıların müzik kliplerinde yer aldı. Live Earth Türkiye temsilcisi olarak İstanbul’da yapılan toplantının basın sözcüsü olarak yer aldı.
Son yıllarda oyunculuk, sunuculuk ve tiyatro hayatının yanı sıra sahne almaya başlamıştır. sahnede olmanın yeni tutkusu olduğunu söyleyen Şebnem Dönmez, uzun süredir sahnede yer almakta ve canlı şarkılar söylemektedir. 2018 yılında Yeni Bir Ben programının jüri üyesi oldu.
Şebnem Dönmez 1.70 cm boyunda, 57 kg ağırlığında ve Boğa burcudur.
Evlilik yaşamı
Şebnem Dönmez, yönetmen Ezel Akay ile 20 Ağustos 2004 tarihinde evlendi ve bu evlilik Şubat 2007'de sona erdi.
Sunduğu Televizyon Programları
1996 ve 1998 Sabah Şekerleri, 1997 ve 1998 Görevimiz Tehlike, 1998 Cumartesi Gecesi Ateşi, 1999 Kulaktan Kulağa, 1999 Şans Melekleri, 1999 ve 2000 Ne Şeker Şey, 2007 Her şeyi Bilmek Gerekmiyor, 2007 Bak Kim Dans Ediyor ve 2008 senesinde Laf ebeleri.
Şebnem Dönmez yer aldığı diziler;
1991 – Ahmet Hamdi Bey Ailesi
1993 – Üç Kişilik Dünya
1994 – Zzzzt Fm
1999 – Aşkın Dağlarda Gezer
2000 – Eyvah Kızım Büyüdü
2002 – Aslı ile Kerem
2003 – Ölümsüz Aşk
2006 – Erkeksen Seyret
2007 – Eşref Saati
2008 – Nerede Kalmıştık?
2010 – Küçük Sırlar
2012 – Yalan Dünya – Konuk Oyuncu
2012 2013 – Kuzey Güney – Konuk oyuncu
2013 – Medcezir (Sude Beylice)
2018 – Avlu (Nihal Ünal)
Oynadığı sinema filmleri;
1990 – Üç Arkadaş
2002 – Kolay Para Kazanma Kılavuzu
2002 – Mumya Firarda
2004 – Neredesin Firuze,
2006 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
2006 – The Net 2.0
2007 – O Kadın
2009 – Vali
2011 – İstanbul’un altınları
2017 - Misafir ve 2018
2017 – Çakallarla Dans 5 (Müjgan)