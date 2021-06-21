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Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?

Şebnem Dönmez kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Şebnem Dönmez’in hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 19:05
Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?
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Şebnem Dönmez kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Şebnem Dönmez’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Şebnem Dönmez kimdir? Nerelidir?

Şebnem Dönmez’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Şebnem Dönmez Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

17 Mayıs 1974'te Almanya'nın Salzgitter kentinde doğdu. 1996 yılında Murat Başoğlu ile birlikte sunduğu Sabah Şekerleri programla tanındı. Hemen ardından Star TV ekranlarında Murat Başoğlu ile Görevimiz Tehlike adlı bir programa ev sahipliği yaptı. 1998 yılında aynı kanalda Cumartesi Gecesi programını sundu.

Programları sabahları sunulan müzik ve eğlence programlarına öncülük etti ve bu furyanın başlangıcı olarak gösterildi.

Uzun yıllar dizi ve sinema dünyasındaki başarısıyla ünlenen bu Dönmez, 2000 yılında Ferdi Tayfur ve Emre Aydın gibi sanatçıların müzik kliplerinde yer aldı. Live Earth Türkiye temsilcisi olarak İstanbul’da yapılan toplantının basın sözcüsü olarak yer aldı.

Son yıllarda oyunculuk, sunuculuk ve tiyatro hayatının yanı sıra sahne almaya başlamıştır. sahnede olmanın yeni tutkusu olduğunu söyleyen Şebnem Dönmez, uzun süredir sahnede yer almakta ve canlı şarkılar söylemektedir. 2018 yılında Yeni Bir Ben programının jüri üyesi oldu.

Şebnem Dönmez 1.70 cm boyunda, 57 kg ağırlığında ve Boğa burcudur.

Evlilik yaşamı

Şebnem Dönmez, yönetmen Ezel Akay ile 20 Ağustos 2004 tarihinde evlendi ve bu evlilik Şubat 2007'de sona erdi.

Sunduğu Televizyon Programları

1996 ve 1998 Sabah Şekerleri, 1997 ve 1998 Görevimiz Tehlike, 1998 Cumartesi Gecesi Ateşi, 1999 Kulaktan Kulağa, 1999 Şans Melekleri, 1999 ve 2000 Ne Şeker Şey, 2007 Her şeyi Bilmek Gerekmiyor, 2007 Bak Kim Dans Ediyor ve 2008 senesinde Laf ebeleri.

Şebnem Dönmez yer aldığı diziler;

1991 – Ahmet Hamdi Bey Ailesi

1993 – Üç Kişilik Dünya

1994 – Zzzzt Fm

1999 – Aşkın Dağlarda Gezer

2000 – Eyvah Kızım Büyüdü

2002 – Aslı ile Kerem

2003 – Ölümsüz Aşk

2004 – Size Baba Diyebilir miyim?

2006 – Erkeksen Seyret

2007 – Eşref Saati

2008 – Nerede Kalmıştık?

2010 – Küçük Sırlar

2012 – Yalan Dünya – Konuk Oyuncu

2012 2013 – Kuzey Güney – Konuk oyuncu

2013 – Medcezir (Sude Beylice)

2018 – Avlu (Nihal Ünal)

Oynadığı sinema filmleri;

1990 – Üç Arkadaş

2002 – Kolay Para Kazanma Kılavuzu

2002 – Mumya Firarda

2004 – Neredesin Firuze,

2006 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

2006 – The Net 2.0

2007 – O Kadın

2009 – Vali

2011 – İstanbul’un altınları

2017 - Misafir ve 2018

2017 – Çakallarla Dans 5 (Müjgan)


Son Güncelleme: 21.06.2021 19:05
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