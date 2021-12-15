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Scenes From A Marriage dizisi konusu nedir ? Oyuncu kadrosu

HBO kanalında yayınlanan Scenes From A Marriage dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin güncel bilgiye içeriğimizde yer verdik.

15 Aralık 2021 Çarşamba 22:01
Scenes From A Marriage dizisi konusu nedir ? Oyuncu kadrosu
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HBO dizisi Scenes From A Marriage, 12 Eylül 2021 tarihinde yayın hayatına başladı. Dizinin yıldızları olan Oscar Isaac ve Jessica Chastain, Amerikalı sıradan bir çifti canlandırıyor. Scenes From A Marriage dizisinde, çiftin birbirlerine karşı olan karmaşık duygularını ve ilişkilerini izleyeceğiz.

Scenes From A Marriage dizisinin konusu nedir?

Scenes From A Marriage dizisi Mira ve Jonathan çiftinin karmaşın ilişkisi üzerinde yoğunlaşıyor. Mira, bir şirketteki yöneticilik görevinden istifa eder. Kocası Jonathan ise karısıyla hayatlarının mahvolmaması için ayrılmak istemez. Dizide, bir evliliğin ani bitişini değil, birçok olayın bir araya gelerek yavaş yavaş evliliği bitirişi anlatılıyor.

IMDb: 7,7

Toplamda 5 bölümden oluşan dizi, her hafta birer bölüm olacak şekilde yayınlanacak.

Scenes From A Marriage dizisinin oyuncu kadrosu

Jessica Chastain (Mira)

Oscar Isaac (Jonathan)

Maury Ginsberg (Arye)

Lily Jane (Ava)

Daniella Rabbani (Jane)

Nicole Beharie

Tovah Feldshuh



Son Güncelleme: 15.12.2021 22:01
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Anahtar Kelimeler:
Scenes From A MarriageHbo
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