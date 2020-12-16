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Saygı yeni sezon ne zaman başlayacak? Blu TV Saygı 2. sezon tarihi belli oldu mu?

BluTV tarafından yapılan ve oldukça ses getiren Saygı dizisi, sezon finalini yaptı. Her hafta salı günü yayınlanan dizi, 8.bölümüyle sezon finali yaptı. Başrollerinde Nejat İşler, Rojda Demirer, Miray Daner, Boran Kuzum gibi isimlerin yer aldığı dizi, ilgiyle takip ediliyordu. Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte gözler yeni sezona çevrildi. Dizinin takipçileri yeni sezonun ne zaman geleceğini merak ediyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 15:56
Saygı yeni sezon ne zaman başlayacak? Blu TV Saygı 2. sezon tarihi belli oldu mu?
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Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin sevilen karakterlerinden olan Ercümet Çözer’in hikayesini anlatan dizi, BluTV’de izleyiciyle buluşuyor. Her salı bir bölümü yayınlanan dizi, toplam 8 bölüm yayınlanmasıyla birlikte sezon finali yaptı. Ercümet Çözer karakterini, Behzat Ç’de olduğu gibi Nejat İşler’in oynadığı dizinin kadrosunda, Rojda Demirer, Boran Kurum, Miray Daner gibi isimler de yer alıyor.

 

YENİ SEZON NE ZAMAN?

 

Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte gözler ikinci sezona çevrildi. Diziyi takip eden izleyiciler, ikinci sezonu merakla bekliyor. Dizinin ikinci sezonunun ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor. Bu konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.



Son Güncelleme: 16.12.2020 15:56
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Anahtar Kelimeler:
SaygıErcüment çözerNejat İşlerBlu TVMiray DanerBoran Kuzum
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