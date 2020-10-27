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Saygı dizisi oyuncuları ve karakterleri

BluTV'nin yeni dizisi Saygı Bir Ercüment Çözer Dizisi bugün izleyicileri ile buluştu. Behzat Ç'nin en önemli karakterlerinden olan Ercüment Çözer bu dizi ile daha iyi tanınacak...

27 Ekim 2020 Salı 20:58
Saygı dizisi oyuncuları ve karakterleri
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Türkiye’de en çok tercih edilen dijital medya platformlarından biri olarak karşımıza çıkan BluTV’nin yeni projesi Saygı- Bir Ercüment Çözer Dizisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bugün platformda yayınlanmaya başlayacak olan Saygı dizisi hakkında araştırmalar da devam ediyor.

Saygı Dizisi Oyuncu Kadrosu

Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin oyuncu kadrosuna bakıldığında oldukça deneyimli isimlerin yer aldığı görülüyor. Saygı dizisinde  Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Erkan Can, Tansu Biçer ve Rojda Demirer gibi önemli oyuncular rol alıyor. Ayrıca dizinin senaryosu Ercan Mehmet Erdem tarafından yazılırken yönetmen koltuğunda ise Ali Taner Baltacı oturuyor.

Bir döneme damgasını vurmuş olan Behzat Ç. Dizisinden tanınan Ercüment Çözer’in hayatının anlatılacağı dizide Ercüment karakterine dair bilinmeyenler izlenecek. Ercüment Çözer ile yaşadıkları şanssız olaylar ardından birleşen Savaş ve Helen de bu hikayede önemli rol alacaklar.

Ercüment Çözer- Nejat İşler

İstanbullu güçlü bir iş adamı olan Ercüment korkusuzluğu ve sosyopatlığı ile dikkat çekiyor. Toplumda eksik olduğunu düşündüğü saygının sağlanması için bireysel çabasını sürdürmektedir.

Savaş- Boran Kuzum

Henüz çok genç olan Savaş, babasının bir tanıdığı aracılığı ile üniversitenin arşivinde çalışmaktadır. Ayakları yere basan bir genç olan Savaş babası ile çok anlaşamaz ancak arşivde çalışarak para kazanmakta ve ailesine bakmaktadır.


Helen- Miray Daner

Üniversitede fizik okuyan Helen ayrıca tiyatro ile ilgilenmektedir. Hem güzel hem de zeki olan Helen babasız büyümesine bağlı olarak yalnız hissetmektedir. Babasızlık onu daha keskin ve sert bir karaktere büründürmüştür.

Hasret-Rojda Demirer

Hasret, Türkiye’nin en çok izlenen programlarından birinde büyük sırlarla dolu cinayetleri çözmektedir. Kendi ayakları üzerinde duran ve güçlü bir duruş sergileyen Hasret karşısına çıkan bir cinayette hiç olmadığı kadar zorlanacaktır.

Yavuz-Erkan Can

Küçük yaştan beri Ercüment ile beraber olan Yavuz onun en önemli dostudur. Sessiz ve ağır kanlı yapısı ile dikkat çeken Yavuz, Ercüment’i her koşulda desteklemektedir. Özellikle Ercüment’in kendi adalet anlayışına göre yaptıklarına en çok o destek olmaktadır.

Savcı Halit

Savcı Halit evlidir ve bir çocuk babasıdır. Karısı ile sorunlar yaşayan Halit evde mutlu olmadığından işine ekstra ilgi göstermektedir. İşinden başka bir şey düşünmeyen Halit’in adaleti sağlama anlayışı konusunda tartışmalar vardır. Karşısına gelen bir dosyayı çözümlemek adına programcı Hasret ile birlikte çalışmak durumunda kalacaktır. Bu vaka onu şimdiye kadar hiç yormadığı kadar yoracaktır ve sonucunda ise hayatındaki değerleri sorgulamasına neden olacaktır.  

 



Son Güncelleme: 27.10.2020 20:58
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Anahtar Kelimeler:
SaygıBlutvNejat İşler
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