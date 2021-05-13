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Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?

BluTV'nin nefes kesen dizisi Saygı ilk sezonuyla çok beğenildi. Sezon finali yapan Saygı dizisinin 2.sezonu ne zaman başlıyor merak konusu oldu.

13 Mayıs 2021 Perşembe 17:37
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
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BluTV platformunda yayınlanan Saygı dizisi ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Yönetmenliğini Ali Taner Baltacı’nın üstlendiği, senaryosunu ise Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı Saygı’nın başrollerinde Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner yer alıyor.

Saygı 2.sezon ne zaman başlayacak?

Dizide Behzat Ç dizisinden tanıdığımız iş insanı Ercüment Çözer’in, şiddet ve istismar konularına gösterdikleri tepki nedeniyle iki genç ile yollarının kesişmesini anlatıyor. ‘Saygı’ temasının işlendiği dizide Nejat İşler’in oyunculuğu ise izleyicileri büyüledi.

İlk sezonuyla beğeni toplayan Saygı dizisinin 2.sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin 2.sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmazken, son bölümde yaşananlar bir hayli meraklandırıyor.


Son Güncelleme: 13.05.2021 17:37
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Anahtar Kelimeler:
SaygıErcüment çözerNejat İşlerMiray DanerBoran KuzumSaygı 2.sezon
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