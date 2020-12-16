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Saygı 2. sezonu yayınlanacak mı? Saygı dizisi bitti mi, yeni sezon olacak mı, final mi yaptı?

Saygı dizisi final mi yaptı? Saygı dizisinin 2.sezonu olacak mı? Saygı dizisi nerede yayınlanıyor? Saygı dizisinin kadrosunda kimler var? Saygı dizisinin konusu ne? Saygı dizisi izleyicileri diznin ilk sezonunun bitmesinin ardından dizinin final yapıp yapmadığını ve 2.sezonunun olup olmayacağını araştırıyorlar.

16 Aralık 2020 Çarşamba 23:34
Saygı 2. sezonu yayınlanacak mı? Saygı dizisi bitti mi, yeni sezon olacak mı, final mi yaptı?
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Saygı Dizisi Final Mi Yaptı? Saygı Dizisi Bitiyor Mu? Saygı Dizisinin İkinci Sezonu Olacak Mı?

İntenet platformu olan BluTV’de yayınlanan Türk dizileri herkes tarafından ilgi odağı haline geldi. Başrolünde Nejat İşler’in olduğu Saygı dizisi ilk sezonuyla seyircilerle buluşmuştu. Herkes 2. Sezonun gelip gelmeyeceğini ve dizinin final yapıp yapmadığını araştırıyor.

BluTV’nin ilgi gören yeni yapımlarından biri olan Saygı dizisi 15 Aralık 2020 itibariyle final yaptı. İlk bölümüyle 27 Ekim 2020 tarihinde izleyicilerinin karşısına çıkan Saygı dizisinin 2. sezonunun olup olmayacağı merak konusu oldu. Dizinin ilk sezonunu izleyenler Saygı dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağını ve dizinin bitip bitmediğini araştırıyorlar.

Saygı Dizisi Bitiyor Mu?

Sekiz bölümle ilk sezonu kapatan Saygı dizisi 15 Aralık Salı günü sezon finalim yaparak ekranlardan kısa bir süreliğine ayrıldı. Diğer yandan Saygı 8. Bölüm fragmanında gösterilen ‘Hayatında unutamayacağın bir gece olacak merak etme. Saygı Bir Ercüment Çözer Dizisi sezon finali ile salı 12.00'de sadece BluTV'de’ notu ikinci sezonun olacağının bir işaretiydi. Dizinin ikinci sezonunun olacağı dizinin severleri tarafından büyük mutluluğa sahip olmalarına neden oldu.

Saygı Dizisinin 2.Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

Saygı dizisinin 2.sezonun olacağı açıklandı fakat ne zaman ekranlara geleceği tarih hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Saygı Dizisinin Konusu Nedir?

Dizinin genel hikayesi toplumda yaşanan bozulmanın çözümünü kendi adaletinde arayan sert ve güçlü bir insanın hikayesidir. Dizinin yapımcılığını İnter Medya üstlenmiştir. Saygı dizisi Türkiye’nin hayranı olduğu anti kahraman olan Ercüment Çözer’in hikayesini ele alıyor.

Dizinin kahramanı kendi adaletini sağlamak için mücadele veriyor. Ercüment Çözer kendi adaletini sağlarken kendisiyle aynı amaç doğrultusunda ilerlediğini düşündüğü iki genç ile yolları kesişir. Bunlar Helen ve Savaş’tır.

Saygı Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Behzat Ç. Dizisinden tanınan ve sevilen karakterlerden biri olan Ercüment Çözer’in merkezde olduğu Saygı dizisinin oyuncuları:

  • Nejat İşler - Ercüment Çözer
  • Rojda Demirer
  • Miray Daner
  • Boran Kuzum
  • Erkan Can
  • Tansu Biçer
  • Itır Esen
  • Eren Demirbaş

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 23:34
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