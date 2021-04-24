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Savaşçı Yeva kimdir? Gerçek adı nedir? Güneş Zavrak kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde Yeva karakterine hayat veren oyuncu Güneş Zavrak, merak ediliyor. Güneş Zavrak kimdir? Film ve dizilerde canlandırdığı karakterler ile beğenileri toplayan Güneş Zavrak kaç yaşındadır? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

24 Nisan 2021 Cumartesi 20:52
Savaşçı Yeva kimdir? Gerçek adı nedir? Güneş Zavrak kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Savaşçı Yeva kim? Güneş Zavrak kimdir?

Fox Tv ekranlarında 5 sezon boyunca yayınlanan Savaşçı dizisinde yer alan Güneş Zavrak, dizi de Yeva karakterine hayat verdi. Sevilen oyuncunun hayatı merak edildi. Güneş Zavrak kim? Kaç yaşında?

Savaşçı Yeva kim? Güneş Zavrak hangi dizilerde yer aldı? 

25.12.1988 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen oyuncu, 33 yaşındadır. Hacettepe Spor Bilimleri Teknolojisi bölümünde öğrenim görmüştür. Oyunculuk kariyerine Pis Yedili dizisinde başlamıştır .Güneş Zavrak, Kaybedenler Kulübü filminde Ceyda karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamıştır. Elimi Bırakma dizisinde Mine karakterine hayat vermiştir. Boyu 1.72 cm ve Oğlak burcudur.En son Savaşçı dizisinde yer almıştır.




Son Güncelleme: 24.04.2021 20:52
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Anahtar Kelimeler:
Güneş ZavrakSavaşçıYevaDiziOyuncu
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