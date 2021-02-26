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Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Fox TV Savaşçı 5. sezon ne zaman başlayacak? 2021 Savaşçı yeni oyuncu kadrosu

Ekranların sevilen dizisi Savaşçı 5. sezonu ile gündeme gelmeye başladı. Dizi ilk tanıtım filminin ardından ikinci tanıtım filmi ile büyük ilgi gördü. Savaşçı dizisinin 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ve oyuncu kadrosundaki isimler merak edildi. İşte detaylar...

26 Şubat 2021 Cuma 22:49
Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Fox TV Savaşçı 5. sezon ne zaman başlayacak? 2021 Savaşçı yeni oyuncu kadrosu
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Fox Tv'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın yeni sezonu için tanıtım filmleri yayınlanmaya başladı. Savaçı dizisi izleyicilercileri tanıtım filminin ardından 5. sezonun ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. İşte Savaşçı dizisi ve yeni sezonuyla ilgili detaylar haberimizde...

4 sezon buyunca izleyenlerin gönlünde taht kurmuş olan dizinin yeni sezonuna dair fragmanlar yayınlanmaya başladı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan dizi ikinci tanıtım filmini de sevenlerine sunarak müjdeyi verdi. Savaşçı dizisinin yeni sezonu sabırsıkla bekleniyor.

Savaşçı dizisinin ilk sezonu 9 Nisan 2017'de yayın hayatına başlamıştır. Yayınlandığı ilk sezonda büyük hayran kitlesine sahip olan dizi konusu, tarzı ve sıradışı olayları ile izleyicileri ekranlara kitliyor. Öyle ki dizinin 4. sezon bitişi itibari ile izleyiciler 5. sezonun ne zaman yayınlanacağına dair sorular soruyor. Başarılı kadroya sahip dizinin 5. sezonuna dair detaylar haberimizde...

Savaşçı 5. sezon ne zaman başlıyor?

Dikkat çeken senaryosuyla ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından ilgi gören dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı gündem oldu. Savaşçı 5. sezon için ikinci tanıtım filmini yayınladı. İlk tanıtım filmiyle büyük merak uyandıran Savaşçı ikinci tanıtım filmi ile ilzeyenleri şok etti. Dizinin 5. sezonuna dair bir çok  gelişmenin gösterildiği ve yeni isimlerin oyuncu kadrosuna daihl edildiği Savaşçı'da 5. sezon için net bir tarih verilmedi. Fox Tv ve Savaşçı ortak kararı ile yeni sezonun ne zaman başlayacağı belli olacak. Yayın tarihi belli olduktan sonra Savaşçı izleyenleri ile buluşacak.

Savaşçı yeni oyuncu kadrosu

Osman Taşçı ve Şafak Bal'ın yöenetmenliğini üstlendiği dizide 5. sezon heyecanı başladı. Savaşçı her sezon kadrosundan oyuncuları eksiltirken yerine bir yenisi daha ekliyor. Yeni sezonnun gelişiyle birlikte bu sezon dizi kadrosunda yer alacak oyuncular merak edildi. İşte o isimler...

Savaşçı 5. sezonda kadroya yeni dahil olan isimlerden birisi Tamer Karadağlı. Tamer Karadağlı'nın yanında diziye iki yeni isim daha dahil oldu bu isimler; Serenay Aktaş ve Cem Kurtoğlu oldu.

Tamer Karadağlı başrol karakteri olarak Albay Oktay Göktürk'e hayat verecek. Serenay Aktaş da başrol oyuncusu olarak dizide yer alacak. Serenay Aktaş'ın canlandıracağı karakter ise Teğmen selcen Efe olacak. Teğmen Selcen Efe; başarılı, askeri donanımı olan ve duruma göre şekil alabilen sağ duyulu bir askerdir. Diziye dahil olan başka bir isim ise Cem kurtoğlu'dur. Cem kurtoğlu 5. sezonda Mösyö karakterine hayata verecek.

Savaşçı dizisininin oyuncu kadrsunda değişemeyen isimler de var. Yeni sezonla birlikte Savaşçı dizisi kadrosundaki isimler Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi bir çok oyuncu dizide yer almaktadır.



Son Güncelleme: 26.02.2021 22:49
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SavaşçıYeniSezon
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