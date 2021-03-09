Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Fox TV 2021 Savaşçı yeni sezon oyuncuları

FOX TV’de yayınlanan dizilerden biri olan Savaşçı, uzun bir ara sonrasında tekrardan izleyenleriyle buluşmak için gün sayıyor. 5. sezonda 100. bölümden başlaması beklenen Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosunda yine birbirinden önemli oyuncular rol alacak.

Savaşçı ne zaman başlayacak?

Daha önceleri Pazar akşamları FOX TV ekranlarında olan Savaşçı dizisinin yeni sezonunun final yapacağı yönünde iddiaların gündeminde olan Sen Çal Kapımı dizisinin yerine Mart ayı içerisinde Cumartesi günleri olması düşünüyor.

Savaşçı dizisi ayrılan ve yeni gelen oyuncular

Savaşçı dizisinin oyuncuları arasında; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi oldukça önemli oyuncular rol alacak.