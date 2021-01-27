İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...

Savaşçı yeni sezıon ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi 5. sezon yeni bölüm fragmanı

FOX TV kanalında yayınlanan ve bir süre ara veren Savaşçı dizisi tekrardan ekranlarda yerini almaya başlayacak. Savaşçı dizisinin bu kadar aradan sonra yeniden ekranlarda yer alması seyircileri heyecanlandırmış durumda. Pek çok seyirci Savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 18:17
Savaşçı yeni sezıon ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi 5. sezon yeni bölüm fragmanı
Takip Et:

Savaşçı dizisi 99. bölümüyle ekranlara gelerek yayın hayatına ara vermişti. FOX TV ekranlarında seyircilerin karşısına gelen Savaşçı dizisi 100. yeni bölümüyle ekranlara gelmek için hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle Savaşçı dizisinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı.

Yenilenmiş oyuncu kadrosuyla ve konusu ile tekrardan ekranlarda yer alacak. Tamer Karadağlı da kadroda yer alan isimlerin arasında olacak. Bununla beraber Berk Oktay başta olmak üzere diziden ayrılan isimler olmuştur.

 

Savaşçı ne zaman başlıyor?

Bordo bereli askerlerin yaşadıklarını anlatan Savaşçı dizisi bıraktığı yerden devam edecek. Merak içerisine beklenen 5. sezon fragmanı izleyicilerle buluştu. Yakın zamanda ekranlarda yer alması beklenen Savaşçı dizisinin 1 Şubat günü FOX TV ekranlarında olması bekleniyor.

Savaşçı dizisi oyuncu kadrosu

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi deneyimli isimler yer almaktadır.

Savaşçı 5. sezon fragmanı

Savaşçı konusu nedir?

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

 

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 18:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SavaşçıDiziFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Sefirin Kızı dizisinde değişim başlıyor!
Sefirin Kızı dizisinde değişim başlıyor!
Harry Potter serisi dizi oluyor!
Harry Potter serisi dizi oluyor!

Popüler Haberler

Savaşçı yeni sezıon ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi 5. sezon yeni bölüm fragmanı
2021 En uygun bölgesel yağ aldırma fiyatları! Bölgesel yağ aldırma operasyonu nedir?
PTT kartı hesap numarası ve müşteri numarası nerede yazıyor?
Lord of The Rings: Gollum ertelendi! Oyun 2022'de çıkacak
Emanet dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Kanal 7 yeni dizisi Emanet'nın reyting oranları
Seksenler dizisi Suna kimdir? Eda Akalın doğum tarihi
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu
Seksenler dizisi Mikser Melahat kimdir? Gerçek adı ne? Özlem Tokaslan oynadığı diziler
Rüyada dondurma yemek görmek anlamı ve yorumu
Şok Market'de satılan Alcatel 1T 10'' tablet nasıl, alınır mı? Alcatel 1T 10'' tablet özellikleri
Vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Kırşehir askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Nüfus cüzdanımı kaybettim ne yapmam gerekiyor? Yeni kimlik için nasıl başvuru yapılır? Kimlik kaybetme cezası ve yeni kimlik işlemleri
Tarım kart hangi bankalardan alınabilir? Tarım kart özellikleri ve tarım kart veren bankalar
Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Uygulama ne zaman bitecek?
Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu?
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Gerçek adı nedir? Ege Semih Erken nereli, yaşı kaç?
Kredi dosya masrafı nedir ve neden ödenir? Dosya masrafsız kredi veren bankalar
Aile hekimi ilaç raporu verebilir mi? İlaç raporu yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
Acemi Anneler Beyza kimdir? Melis Yıldıran biyografisi
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.