Savaşçı yeni sezıon ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi 5. sezon yeni bölüm fragmanı

Savaşçı dizisi 99. bölümüyle ekranlara gelerek yayın hayatına ara vermişti. FOX TV ekranlarında seyircilerin karşısına gelen Savaşçı dizisi 100. yeni bölümüyle ekranlara gelmek için hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle Savaşçı dizisinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı.

Yenilenmiş oyuncu kadrosuyla ve konusu ile tekrardan ekranlarda yer alacak. Tamer Karadağlı da kadroda yer alan isimlerin arasında olacak. Bununla beraber Berk Oktay başta olmak üzere diziden ayrılan isimler olmuştur.

Savaşçı ne zaman başlıyor?

Bordo bereli askerlerin yaşadıklarını anlatan Savaşçı dizisi bıraktığı yerden devam edecek. Merak içerisine beklenen 5. sezon fragmanı izleyicilerle buluştu. Yakın zamanda ekranlarda yer alması beklenen Savaşçı dizisinin 1 Şubat günü FOX TV ekranlarında olması bekleniyor.

Savaşçı dizisi oyuncu kadrosu

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi deneyimli isimler yer almaktadır.

Savaşçı 5. sezon fragmanı

Savaşçı konusu nedir?

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”