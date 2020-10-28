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Savaşçı yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Fox TV Savaşçı 5. sezon için heyecanlandıran fragman

Fox TV Savaşçı yeni bölümler ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Limon Film, Savaşçı 5. sezon için izleyicileri heyecanlandıran fragmanı paylaştı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 17:26
Savaşçı yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Fox TV Savaşçı 5. sezon için heyecanlandıran fragman
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Limon Film yapımcılığında izleyicilerin karşısına çıkan Savaşçı’nın başrolünü Berk Oktay, Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli üstleniyor. Dizi son olarak 99. bölümle ekranlara gelmiş ve dizinin yayınlandığı Pazar akşamları Fox TV yayın akışında Öğretmen dizisine yer verdi.


Dizinin Mart ayından önce çekilmiş 3 stok bölümü ekranlara gelmişti. Yeni sezon çekimleri başlamayan Savaşçı’nın akıbeti merak edilmeye başlandı.

Limon Film, sosyal medya üzerinden dizinin 5. sezonuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda ‘’5. sezon yeni bölümleriyle yakında’’ notuyla özel bir video paylaştı.



Son Güncelleme: 28.10.2020 17:26
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SavaşçıFox Tv
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