Savaşçı yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Fox TV Savaşçı 5. sezon için heyecanlandıran fragman

Limon Film yapımcılığında izleyicilerin karşısına çıkan Savaşçı’nın başrolünü Berk Oktay, Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli üstleniyor. Dizi son olarak 99. bölümle ekranlara gelmiş ve dizinin yayınlandığı Pazar akşamları Fox TV yayın akışında Öğretmen dizisine yer verdi.
Limon Film, sosyal medya üzerinden dizinin 5. sezonuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda ‘’5. sezon yeni bölümleriyle yakında’’ notuyla özel bir video paylaştı.
#Savaşçı 5.Sezon yeni bölümleriyle yakında!#SavaşçıSezon5 pic.twitter.com/uw1BGYfIc2— Limon (@LimonFilm) Ekim 26, 2020
Son Güncelleme: 28.10.2020 17:26