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Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı bu akşam var mı?

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı, son sezonundan sonra yayına uzunca bir süre ara vermişti. Dizinin yeni sezon fragmanının yayınlanması sonrası Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, yeni sezon kimler ve bu akşam var mı araştırılmaya başlandı.

07 Şubat 2021 Pazar 20:21
Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı bu akşam var mı?
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Fox TV’de yayınlanan Savaşçı dizisi uzun bir süre sonra yeniden ekranlara dönüyor. Yeni sezonu izleyici tarafından heyecanla beklenen Savaşçı’nın 5.sezonundan ilk fragman yayınlandı.

Savaşçı ne zaman başlayacak?

Her sezonu büyük ilgiyle takip edilen Savaşçı dizisinin 5.sezonundan ilk tanıtım filmi yayınlandı. Fox TV’de Pazar günleri yayınlanan dizinin 14 Şubat Pazar günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

Savaşçı dizisine gelen yeni oyuncular kim?

Savaşçı dizisinin kadrosuna modellik yapan Erkan Meriç dahil oluyor. Daha önce Adını Sen Koy dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu, Savaşçı’da da Bektaş Subaşı’na hayat verecek.

Diziye yeni isimlerin katılmasının yanı sıra başrol oyuncusu Berk Oktay, Gaye Turgut Evin, Elit Andaç Çam, Ogeday Girişken ve Feyza Sevil Güngör ise diziden ayrılan isimler oldu.



Son Güncelleme: 07.02.2021 20:21
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Anahtar Kelimeler:
SavaşçıFox TvBerk Oktay
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