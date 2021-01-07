Savaşçı Selcen Efe karakteri hakkında bilinmeyenler!

Yayın hayatına tüm hızıyla devam eden Savaşçı dizisinde merak edilen karakterlerden birisi Selcan Efe oldu. İşte detaylar...

Savaşçı Selen Efe kimdir?

Selcan Efe bir teğmendir. Vatanı için fedakar ve cesur olan Savaşçı Selen Efe karakteri hakkında bilgiler bu kadardır. İzleyicilerin sevdiği karakterler arasında olacağı düşülmektedir.

Savaşçı Selen Efe karakterini canlandıracak oyuncumuz ise Sevcan Yaşar’dır. Peki Sevcan Yaşar kimdir?

Sevcan Yaşar kimdir?

Sevcan Yaşar 1990’da İzmir’de doğdu. 1.78 boyu ve 58 kg kilosu vardır. Yeditepe Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. 23. Miss Model of Turkey ve Çin’de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında birincilik sahibi olmuştur. Hem mankenlik hem oyunculuk kariyeri olan Sevcan Yaşar bir çok dizi film ve sinema filmlerinde yer almıştır.

Sevcan Yaşar’ın yer aldığı yapımlar

Kayıp Şehir

Böyle Bitmesin – Sevda

Aramızda Kalsın – Nehir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Esra Boran

Bahtiyar Ölmez – Nisan Ölmez

Erkenci Kuş – Aylin Yüksel

Sevcan Yaşar’ın instagram hesabı adresi : @svcnysr

Sevcan Yaşar’ın ilişkisi var mı?

Sermiyan Midyat ile sevgili olan Sevcan Yaşar, aralarında 16 yaş farkı vardır. Kendilerine mutluluklar dileriz.