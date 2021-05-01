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Savaşçı Oktay Göktürk öldü mü? Tamer Karadağlı Savaşçıdan ayrılacak mı? Üzen veda...

FOX TV'nin en çok sevilen ve reyting rekortmeni olan Savaşçı dizisinde Göktürk öldü mü? Savaşçı dizisi yeni sezonda da bomba gibi bölümlerle devam ediyor. Tamer Karadağlı Savaşçı dizisinden ayrıldı mı? Savaşçı dizisi son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:41
Savaşçı Oktay Göktürk öldü mü? Tamer Karadağlı Savaşçıdan ayrılacak mı? Üzen veda...
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Ekranların en çok seyredilen asker dizilerinden olan ve FOX TV'nin iddialı yapımı Savaşçı dizisi tüm hızıyla her hafta yayınlanmaya devam ediyor.

Asker ve savaşçı dizi türlerine olan ilgi arrttığından Savaşçı dizisinin reytingleri her hafta artarak gidiyor. Oyuncu kadrosununda usta ekipten oluşması dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide oynayan bazı oyuncular, daha öncede asker dizilerinde rol almıştır.

Eray Koçak ve Osman Taşçı'nın yönetmen koltuğunda oturmasıyla başrollerde Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Ediz Hun, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Serenay Aktaş, Ekin Mert Daymaz ve Tamer Karadağlı oynamaktadır.

Oktay Göktürk karakterini canlandıran Tamer Karadağlı, diziye veda edecek. 100.bölümde katılıp 6 bölümlük anlaşma yapan Karadağlı 105. bölümde diziye veda edeceği kesinleşti. 

Savaşçı yeni bölümüyle bu akşam Fox Tv'de!




Son Güncelleme: 01.05.2021 20:41
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Anahtar Kelimeler:
Tamer KaradağlıSavaşçıGöktürk
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