Savaşçı ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 100. bölüm yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sevilen yapımlarından olan 99. bölümün ardından verdiği uzun arayı bitirdi. Yeni oyuncularıyla birlkte 100. Bölümle izleyicilerine merhaba demeye hazırlanan Savaşçı, 5. sezonun 2. fragmanını da yayınlandı.

Savaşçı, Limon Film imzalı, ilk bölümü 9 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Şafak Bal'ın birlikte üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı Türk yapımı askerî ve dram türündeki televizyon dizisi. Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, birbirinden yetenekli ve önemli isimlerin yer aldığı dizide bazı isimlerse uzun bekleme süresinin ardından diziye veda etmek istemişlerdir.

Berk Oktay diziye devam ediyor mu?

Dizinin yakında devam edeceğinin haberini alan sevenleri Berk Oktay’ın yer alıp almadığını da düşünmeden edemiyor. Fakat yeni bir diziyle anlaşan Berk Oktay diziye tekrar devam etmeyeceğini bildirdi. Bir başka soruda dizinin tekrar ne zaman yayınlanacağıydı. Duyurulara göre dizinin Nisan ortası gibi ekran karşısına çıkması planlanıyor.