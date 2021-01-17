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Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisinin yeni oyuncuları kimler? 5. Sezon fragmanı yayınlandı!

FOX TV’nin çok beğenilen dizileri arasında yer alan Savaşçı dizisinin 5. sezonun ilk fragmanı yayınlandı. Yeni eklenen oyuncuları ile dikkatleri üzerine toplayan Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı ile Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosu ve fragmanı haberimizde yer almaktadır.

17 Ocak 2021 Pazar 23:50
Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisinin yeni oyuncuları kimler? 5. Sezon fragmanı yayınlandı!
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FOX TV’de 4 sezon boyunca yayınlanan yakın bir zamanda 5. Sezonuyla ekranlara gelecek olan Savaşçı dizisinin efsane olan Kılıç Timi yeni eklenen Tamer Karadağlı, Ediz Hun ve Serenay Aktaş gibi çok sayıda ünlü oyuncu ile dikkat çekti. 5. sezonuyla Şubat ayında yayınlanmaya başlayacak olan Savaşçı dizisi Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ve Zerrin Sümer gibi başarılı oyuncu kadrosuyla zor şartlarda görev yapan ve karşılarına çıkan tüm zorluklara katlanan Bordo Berelilerin hikayesi anlatılmaktadır. Çekimleri Eskişehir’de deva eden Savaşçı dizisinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstlenmektedir. Savaşçı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı ve Eray Koçak oturmakta, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu yazmaktadır.   


https://www.youtube.com/watch?v=m3nRWyIDI3g


Son Güncelleme: 17.01.2021 23:50
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Anahtar Kelimeler:
SavaşçıFox Tv5.sezon Fragmanı
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