Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisinin yeni oyuncuları kimler? 5. Sezon fragmanı yayınlandı!

’de 4 sezon boyunca yayınlanan yakın bir zamanda 5. Sezonuyla ekranlara gelecek olandizisinin efsane olan Kılıç Timi yeni eklenen Tamer Karadağlı, Ediz Hun ve Serenay Aktaş gibi çok sayıda ünlü oyuncu ile dikkat çekti. 5. sezonuyla Şubat ayında yayınlanmaya başlayacak olan Savaşçı dizisi Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ve Zerrin Sümer gibi başarılı oyuncu kadrosuyla zor şartlarda görev yapan ve karşılarına çıkan tüm zorluklara katlanan Bordo Berelilerin hikayesi anlatılmaktadır. Çekimleri Eskişehir’de deva eden Savaşçı dizisinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstlenmektedir. Savaşçı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı ve Eray Koçak oturmakta, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu yazmaktadır.https://www.youtube.com/watch?v=m3nRWyIDI3g