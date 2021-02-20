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Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı 5. sezon 100. bölüm yeni oyuncu kadrosu

Fox TV ekranlarına ani bir şekilde veda eden Savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Savaşçı'nın 5.sezon 100.bölüm yeni bölüm oyuncu kadrosu açıklandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 13:03
Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı 5. sezon 100. bölüm yeni oyuncu kadrosu
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Fox TV ekranlarının her bölümü heyecanla izlenen dizisi Savaşçı, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Limon Yapım imzası taşıyan dizinin 5.sezonu için gün sayılırken, Savaşçı’nın kadrosuna birçok yeni isim dahil oldu.

Savaşçı 100.bölüm ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı dizisi 99.bölümü sonrası ekranlara ani bir şekilde veda etmişti. Savaşçı, 100.bölümü ile yeniden ekranlara dönüyor. 5.sezonunda kadrosuna yeni isimleri katan dizinin yeni sezonunun Mart ayının son haftalarında yayınlanması bekleniyor.

Savaşçı 5 sezon yeni oyuncu kadrosu

Savaşçı dizisinin başrol oyuncusu Berk Oktay, diziden ayrılarak Yasak Elma'ya transfer olmuştu. Yapım, kadrosuna Tamer Karadağlı başta olmak üzere birçok başarılı ismi katarak yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt)

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz)

Tamer Karadağlı (Albay Oktay Göktürk)

Ekin Mert Daymaz (Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli)

Erkan Meriç (Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı)

Anıl Tetik (Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe)

Ali Tarık Fındık (Astsubay Üstçavuş İlyas)

Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç)

Serenay Aktaş (Teğmen Selcen Efe)

Serhat Nalbantoğlu (Tümgeneral Ahmet Kutalmış)

Ediz Hun (Emekli Albay Gündüz Göktürk)

Alp Öyken (Mehmet Arif Kırlangıç)

Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt)



Son Güncelleme: 20.02.2021 13:03
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Anahtar Kelimeler:
SavaşçıFox Tv5.sezon
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