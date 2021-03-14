Savaşçı ne zaman başlıyor? Fox Tv Savaşçı yayın günü belli oldu

Uzun süredir beklenen Fox TV’nin Savaşçı dizisinin yayınlanacağı tarihi sonunda netlik kazandı. Fox TV, bazı dizileri yayından çıkararak Savaşçı dizisinin yayına sokacak.

Savaşçı dizisi başlamak üzere ve hangi dizinin yerine geleceği ise beklenirken sonunda netlik kazandı. 7 günüde dolu olan Fox TV, nihayet Savaşçı dizisine yer açtı. Ancak final yapma kararı alınan dizinin hayranları çok üzülecek!

Tamer Karadağlı ve Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ediz Hun, bu sezon savaşçı dizisine transfer oldu ve bu transfer sonrasında dizi tutkunlar dizinin yeni bölümleri için gün saymaya başladı. Ancak 7 gün boyunca dolu olan Fox TV'de bir dizi hakkında final kararı alınması bekleniyordu. Bir günü boş olan Fox TV, yeni dizisi Masumiyet'e verilmiş ve kanalda bir kriz patlak vermişti.

Savaşçı dizisini başlatmayan Fox TV son olarak diziye yer açma kararı aldı. Savaşçı dizisi Cumartesi akşamı ekranlara çıkmaya hazırlanıyor. Hande Erçel ve Kerem Bursin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi kanal tarafından final yapması kararı verildi.

Yaz dizileri hazırlıkları Sen Çal Kapımı dizisinin sonunu getirdi

Reytingleri düşen tek romantik komedi dizisi, Sen Çal Kapımı final yapacak! Sen Çal Kapımı dizisi düşen reytingler nedeniyle senaristinde değişiklik yapmıştı. Ancak bu değişiklik de reytinglerde oynama yapmadı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte diğer kanallarda yaz dizisi hazırlıkları da başladı.

Fox TV, bundan dolayı üzerine çizik atacağı dizi olarak Sen Çal Kapımı’yı seçmek durumunda kaldı. Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümü itibariyle senaristler yine gönderilmek zorunda kalındı. Sen Çal Kapımı yeni geçici senaristler tarafından final yapacak ve Savaşçı dizisi ekranlarda yerini alacak.

Ancak Fox TV, yaz sezonu için yeni bir yaz dizisi için hazırlık yapmaya başlayacak. Bu yaz iyi iyi reyting alınması durumunda yeni dizi devam edecek, Kefaret ve Baraj arasında bir seçim daha yapacak ve yeni sezonu onlarsız sürdürecek.

Savaşçı ne zaman başlıyor?

Zaten başlamayan ve geçen sezon pek çok sorun yaşayan Savaşçı dizisi artık cumartesi günleri ekranlarda olacak. Sen Çal Kapımı dizisinin 3 Nisan'da final yapması beklenirken, Savaşçı 10 Nisan günü ekranlarda olmaya başlayacak.

Tabii ki, bu karar Sen Çal Kapımı hayranları tarafından hoş karşılanmıyor gibi görünüyor. Ekranlardaki tek iç açan dizi Sen Çal Kapımı, hem reytinglerde hem de yeni yaz sezonunun başlamasıyla beraber final yapılması yönünde karar alınarak, yayın hayatını sonlandıracak.