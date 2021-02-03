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Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı hangi kanalda olacak?

5.sezonu bir türlü yayınlanmayan savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağı,hangi kanalda ekranlarda olacağı ve yeni katılan karakteri öğrenebilirsiniz

03 Şubat 2021 Çarşamba 10:15
Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı hangi kanalda olacak?
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Fox tv’nin 4 sezondur Pazar akşamlarında yayınlanan sevilen dizi Savaşcı’nın 30 gündür yeni bölümü hakkında bilgi bulunmuyor.Virüs öncesi 3 bölümünün çekildiği bilinen dizinin ve yaptığı oyuncu transferi ile yeni sezona artık hazır olduğu söyleniyor.Yayınlanmama sebebi ilk olarak yapım şirketinin iflas ettiği,daha sonra kanalın diziye sahip çıkmadığı söylendi.Koronavirüs nedeniyle erken sezon finali yapan dizi Nisan ayında ekranlara ve setlere geri dönmüştü.Başrol oyucusu Berk Ortay’ın diziden ayrılmasın ardından yeni bir aktör aranmaya devam ediliyordu.Dizi ile alakalı çok değişik iddialar ortaya atılıyordu.Savaşcı dizisi Eskişehir ili platosunda Ocak ayının ortalarına  doğru çekimlere başlandığı ve artık Şubat ayında ekranlara dönmeye hazırlandığı açıklandı.

Sezon finalinde ne oldu?

Yüzbaşı Kağan karakteri komutanını gelen kurşunlardan korumak için kendisini feda etmişti.Merlin ve ekibi tarafından vurulan Kağan durumunun ne olduğu merak edildi.Merlin’in planları artık gerçekleşmeye başlamıştı.Kılıç tim üyeleri Kopuz Albayı ve Yüzbaşını kurtarmak için adeta karşı tarafa savaş açmıştı.İki asker için artık zaman daralmaktaydı.

Savaşcı dizisine yeni katılan karakter kim?

Kadroya yeni katılan isim Çocuklar duymasında Haluk karakteri ile tanıdığımız Tamer Karadağlı diziye Albay Oktay Göktürk imsiye katılmıştır.7 günlük silah eğitimi aldıktan sonra diziye 22 Ocak 2021 tarihinde Eskişehir’deki çekimlere katılacağını sevenlerine duyurdu.



Son Güncelleme: 03.02.2021 10:15
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Anahtar Kelimeler:
SavaşçıFox TvTamer Karadağlı
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