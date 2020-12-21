Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinin bir süredir ekranlarda yer almaması kafaları karıştırdı. Savaşçı dizisinde geçen aksiyon ve duygu dolu sahneler birçok kişiyi derinden etkilemeyi başarmıştı. Dizi yönetiminden gelen habere göre bir zamanlar Çocuklar Duymasın dizisinde başrol olarak yer alan Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil edildi.

Savaşçı ne zaman başlayacak?

Savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Dizi en son 99. bölümüyle Fox TV ekranlarına gelmişti. Söylenilenlere göre Savaşçı dizisinin yeni kanalı Kanal D olacak.

Savaşçı konusu nedir?

Savaşçı, bordo berelilerin hikayesidir, dünyanın en zor şartlarında hizmet vermiş ve akla gelebilecek tüm zorluklara göğüs geren adanmış kahramanlardır.

Hikayemiz ünlü kılıç timi ile başlıyor: Komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok, bir zamanlar Bordo berelerinin seçkin birliklerinden biriydi ve hapishaneden çıktıktan sonra ekibi tekrar bir araya toplamalarıyla göreve geri döndüler. Beceri, sorumluluk duygusu ve vatanseverlik ile Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her yere katılacak ve mücadele verecekler. Bu askerler omuzlarında aşklarını, özlemlerini ve mesleğinin zorluklarını taşıyor, vatanları için her şeyini feda etmeye hazırlar.

Savaşçı oyuncuları kimler?

Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli’nin rol aldığı diziye deneyimli oyuncu Zerrin Sümer, Serkan Kuru, Ogeday Girişken, Bahadır Buyruk, Gökçen Gökçebağ ve Seçil Buket Akıncı eşlik ediyor.

Berk Oktay, dizinin oyuncu kadrosunda ayrılan isimler arasındadır. Oktay, Yasak Elma dizisine dahil oldu. Gaye Turgut Evin'de diziden ayrılan bir diğer oyuncu olarak duyurulmuştu.