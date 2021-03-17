Savaşçı ne zaman başlayacak? Fox TV Savaşçı dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanı

Fox TV ekranlarında yer alan ‘Savaşçı’ dizisi kısa süre önce final yapmasının ardından tekrardan yeni kadrosu ile televizyon ekranlarında kendini gösterecek. Sevenlerinin karşısına yeni platform ile karşısına çıkacak. Tanıtım fragmanında ünlü isim Tamer Karadağlı’nın olması ise büyük heyecan yarattı.

Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor?

Bordo Bereli askerlerin hikayesinin anlatıldığı Savaşçı dizisi ne zaman başlayacağı hakkında tam tarih belirtilmedi. 5. Sezon ile devam edecek dizi birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Nisan aylarında Fox TV ekranlarında yer alacak olan dizide ünlü isimler yer alıyor.

Savaşçı dizisinin beşinci sezon oyuncu kadrosu!

Sarp Levendoğlu,

Murat Serezli,

Tamer Karadağlı,

Ekin Mert Daymaz,

Erkan Meriç,

Anıl Tetik,

Ali Tarık Fındık,

Serkan Kuru,

Serenay Aktaş,

Ersin Olgaç,

Serhat Nalbantoğlu,

Elit Andaç Çam,

Şahverdi Ali Eren,

Esma Soysal,

Yiğit Anıl Dinkçi,

Feyza Sevil Güngör,

Güneş Zavrak,

Ediz Hun,

Alp Öyken,

Zerrin Sümer

Savaşçı dizisinin yeni tanıtım fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.