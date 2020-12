Savaşçı dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu belli oldu!

Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosu:

Ekin Mert Daymaz

- Erkan Meriç

- Anıl Tetik-Astsubay Savaş Çiğiltepe

- Tamer Karadağlı-Albay Göktürk

- Sarp Levendoğlu-Yüzbaşı Haydar Bozkurt

- Murat Sezerli-Albay Halil İbrahim

- Alp Öyken-Mehmet Arif

- Serhat Nalbantoğlu-Tümgeneral Ahmet Kutalmış

Ekin Mert Daymaz kimdir?

2 Aralık 1990 yılında Hollanda’da doğan oyuncu, Haliç Üniversitesi’nde antrenörlük ve fitness okuyor. Berat Model Of Turkey yarışmasında 3. Olmuştur. Oyuncu ilk kez 2014 yılında Not Defteri dizisinde Egemen Şanoğlu karakteri ile kamera karşısına çıkmıştır. Bu dizinin ardından, Çilek Kokusu, Hayat Sevince Güzel, Kırlangıç Fırtınası gibi dizilerde de rol almıştır. Başarılı oyuncu son olarak 2020 yılında Gençliğim Eyvah dizisinde başrol olarak yer almıştır. Şimdilerde ise Savaşçı dizisi ile kamera karşısına çıkacak olan oyuncunun bu dizide nasıl bir rol alacağı belli değil.

Erkan Meriç kimdir?

26 Temmuz 1986 yılında Adana’da doğan oyuncu, Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon bölümü mezunudur. 2008 yılı Best Model of Turkey yarışmasında Best Photo Model seçildi. 2009 yılında Best Model of Turkey yarışması tekrardan katılarak Türkiye birincisi oldu ve dünyanın en iyi erkek mankeni ünvanına sahip oldu. Oyuncu ilk kez kamera karşısına, 2011 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile çıktı. Bunun ardından ise; Acayip Hikayeler, Beyaz Karanfil, Bedel ve Adını Sen Koy isimli dizilerde yer aldı.

Anıl Tetik kimdir?

10 Haziran 1990 yılında doğan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi ile Haliç Üniversitesi’nde eğitim almıştır. Survivor yarışması ile adını duyuran oyuncu, ilk olarak Alemin Kralı dizisinde rol almıştır. Bu dizinin ardından Hayat Bazen Tatlıdır, Tek Türek, Kızım İçin adlı dizilerde yer alan oyuncu şimdilerde Savaşçı dizisi ile ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tamer Karadağlı kimdir?

24 Mayısıs 1967 yılında Ankara’da doğan oyuncu, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 1993’te Ferhunde Hanımlar dizisi ile ilk defa kamera karşısına çıkmıştır. Bu dizinin ardından Babam Olur Musun?, Demir Leblebi, Çocuklar Duymasın adlı dizilerde rol olan oyuncu, birçok oyun ve seslenmede de bulunmuştur. Şimdilerde Savaşçı dizisinde izleyeceğimiz oyuncu, dizide gözü kara ve korkusuz olan Göktürk Albay karakterini canlandıracak.