Savaşçı dizisinin Akkız'ı Zerrin Sümer, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katıldı

Fox TV’de yayınlanan Savaşçı dizisi geçtiğimiz ayın başında final yaparak ekranlara veda etmişti. Savaşçı dizisinde Akkız rolüyle büyük sempati kazanan Zerrin Sümer’in bundan sonra hangi projede yer alacağı merak konusuydu. Emektar ismin yer alacağı yapım an itibariyle belli oldu.

Zerrin Sümer,1 ekranlarının sevilen dizisi’nda yer alacak. Gönül Dağı dizisinin yapımcıları şu sıralarda bayrama özel bir bölümü yayınlamaya hazırlanıyor. Sümer’in de bu bölümde yer alacağı öğrenildi. Gönül Dağı hayranları Zerrin Sümer’in diziye katılmasının renkliliği arttıracağını düşünüyor.

Zerrin Sümer’in dizide Dürdane adında önemli karaktere hayat vereceği açıklandı. Yeni sezon öncesi özel bir bölüm ile izleyenleriyle yeniden bir araya gelen Gönül Dağı’nın bu bölümde nasıl bir hikaye anlatacağı merak edilmeye başlandı.