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Savaşçı dizisinin Akkız'ı Zerrin Sümer, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katıldı

Savaşçı dizisinin Akkız’ı Zerrin Sümer, TRT’de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Peki Zerrin Sümer dizide hangi karaktere hayat verecek? Yanıtı haberimizde…

20 Temmuz 2021 Salı 04:55
Savaşçı dizisinin Akkız'ı Zerrin Sümer, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katıldı
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Fox TV’de yayınlanan Savaşçı dizisi geçtiğimiz ayın başında final yaparak ekranlara veda etmişti. Savaşçı dizisinde Akkız rolüyle büyük sempati kazanan Zerrin Sümer’in bundan sonra hangi projede yer alacağı merak konusuydu. Emektar ismin yer alacağı yapım an itibariyle belli oldu.

Zerrin Sümer, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nda yer alacak. Gönül Dağı dizisinin yapımcıları şu sıralarda bayrama özel bir bölümü yayınlamaya hazırlanıyor. Sümer’in de bu bölümde yer alacağı öğrenildi. Gönül Dağı hayranları Zerrin Sümer’in diziye katılmasının renkliliği arttıracağını düşünüyor.

Zerrin Sümer’in dizide Dürdane adında önemli karaktere hayat vereceği açıklandı. Yeni sezon öncesi özel bir bölüm ile izleyenleriyle yeniden bir araya gelen Gönül Dağı’nın bu bölümde nasıl bir hikaye anlatacağı merak edilmeye başlandı.

 


Son Güncelleme: 20.07.2021 04:55
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Anahtar Kelimeler:
Zerrin SümerGönül DağıTRTSavaşçı
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