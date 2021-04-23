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Savaşçı dizisinin 102.bölümünde heyecan giderek artıyor

Fox TV’nin heyecan aksiyon dolu dizisi Savaşçı 102.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin sevenleri Savaşçı 102.bölümü merakla bekliyor.

23 Nisan 2021 Cuma 15:20
Savaşçı dizisinin 102.bölümünde heyecan giderek artıyor
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı 5.sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizi yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi dönerken her bölümü heyecanla takip ediliyor. Savaşçı dizisinin 102.bölümü de heyecana bekleniyor.

Başrollerinde Murat Serezli,Sarp Levendoğlu, Tamer Karadağlı, Ediz Hun, Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Erkan Meriç ve Serenay Aktaş gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizi geçen yaz döneminde yaşanan ayrılıklar ve yeni sezona bir türlü başlayamaması nedeniyle sık sık gündem olmuştu. İzleyicilerin büyük ısrarı üzerine ekranlara dönen dizi yeni sezonda da çok beğenildi.

Savaşçı 102.bölüm

Dizinin bu bölümünde Kılıç Timi, teröristleri etkisiz hale getirecek. Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Karaca, tuzağa düşürülecek. Ancak iki tecrübeli ve korkusuz asker tuzak olduğunu anlar. Teröristler ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döner.

Karargahta ise Yörük Haydar ve İlyas’ı kurtarmak için herkese hazırlık yapmaktadır. Kopuz Albay ve Turan Timi bölgeye gider. Kopuz Albay ve Turan Timi Yörük Haydar ve İlyas’ı kurtarabilecek mi yeni bölümde bu soru yanıtını bulacak.





Son Güncelleme: 23.04.2021 15:20
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Anahtar Kelimeler:
SavaşçıFox Tv
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