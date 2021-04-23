Savaşçı dizisinin 102.bölümünde heyecan giderek artıyor

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı 5.sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizi yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi dönerken her bölümü heyecanla takip ediliyor. Savaşçı dizisinin 102.bölümü de heyecana bekleniyor.
Savaşçı 102.bölüm
Dizinin bu bölümünde Kılıç Timi, teröristleri etkisiz hale getirecek. Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Karaca, tuzağa düşürülecek. Ancak iki tecrübeli ve korkusuz asker tuzak olduğunu anlar. Teröristler ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döner.
Karargahta ise Yörük Haydar ve İlyas’ı kurtarmak için herkese hazırlık yapmaktadır. Kopuz Albay ve Turan Timi bölgeye gider. Kopuz Albay ve Turan Timi Yörük Haydar ve İlyas’ı kurtarabilecek mi yeni bölümde bu soru yanıtını bulacak.