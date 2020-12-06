Savaşçı dizisinde sular durulmuyor: 4 isim daha ayrılacak

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı’da sular durulmuyor. Sevilen dizi yeni sezon öncesi birçok isimle yollarını ayırmıştı. Diziden ayrılan isimlerden biri olan Berk Oktay olmuştu.

Berk Oktay’ın ayrılığının etkisi devam ederken şimdide 4 kişinin diziden ayrılacağı söyleniyor. Diziye son olarak Elit Andış Çam veda etmişti. Çam’ın ardından ayrılık haberleri devam etti ve Ogeday Girişken, Feyza Sevil Güngör’ün de diziden ayrılması gündeme geldi.

Ogeday Girişken’in Exxen platformundaki yeni projesi için diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Feyza Sevil Güngör’ün sosyal medya hesabından vefa haberini paylaşması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Son olarak diziden ayrılacak isim se Gaye Turgut olarak gösterildi. İddialara göre Gaye Turgut TRT ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisine dahil olacak.

Yaşanan ayrılıkların ardından Savaşçı dizisinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Şu ana kadar yaşanan ayrılıklar ve dizinin akıbeti hakkında bir açıklama yapılmadı.