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Savaşçı dizisi yeni sezon nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi yeni sezon oyuncuları ve karakterleri

Yayınlandığı andan itibaren aksiyon severler tarafından ilgi ile takip edilen Savaşçı dizisi yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. İzleyiciler fenomen dizinin nerede çekildiğini ve yeni sezonda diziye dahil olan oyuncuları merak ediyor. Merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar.

24 Nisan 2021 Cumartesi 21:46
Savaşçı dizisi yeni sezon nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi yeni sezon oyuncuları ve karakterleri
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FOX TV ekranlarının en çok sevilen ve seyredilen dizilerinden olan Savaşçı dizisi yeni sezona bomba gibi bölümlerle giriş yaparak reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Başrollerinde Emret Komutanım, Küçük Ağa dizilerinden tanıdığımız Sarp Leventoğlu üstlenen dizide heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Yeni sezonda diziye yeni oyuncularda katılmış durumda. Diziye yeni katılan oyuncular yapıma farklı heyecanlar getirmiş durumda. Tamer Karadağlı'nın diziye dahil olması apayrı bir soluk kattı.

Savaşçı dizisi için çekim alanlarının dağlık alan olması gerekiyor. Bu yüzden genellikle Konya ve Ankara'da çekiliyor. Buralara uygun setler kurularak dizi çekimlerine devam ediliyor. Dağ sahnelerinin olmadığı çekimlerde Eskişehir'de yapılıyor.

Savaşçı dizisi terörle mücadele de üstün başarı sağlayan ve Türk ordusunun göz bebeği haline gelen bordo berelileri konu ediniyor. Onların mücadelesini konu edinen dizi yayınlanan her bölüm ilgi ile takip ediliyor.

Sarp Levendoğlu yüz başı Haydar Bozkurt rolünde karşımıza çıkarken, Murat Serezli Kopuz Albay rolüne hayat veriyor. Tamer Karadğlı Albay Oktay Göktürk rolünde dizide kendine yer bulurken, Ekin Mert Daymaz Astsubay Görkem İlbeyli klarakterine can veriyor.

Erkan Meriç Astsubay üst çavuş Bektaş Subaşı, Anıl Tetik; Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe, Ali Tarık Fındık-Astsubay Üstçavuş İlyas karakterlerine can verirken Ediz Hun ise emekli albay Gündüz Göktürk rolünde kdaroya dahil oldu.




Son Güncelleme: 24.04.2021 21:46
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Anahtar Kelimeler:
Savaşçı DizisiYeni Sezon
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