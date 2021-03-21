Savaşçı dizisi yeni sezon neden başlamıyor?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisi, sezon ortasında ekranlara veda etmişti. Oyuncu kadrosunu yenileyerek 5.sezona devam edeceğini fragmanlarla duyuran Savaşçı, yayın akışında olmasına rağmen hâlâ ekranlara gelmedi.

Savaşçı neden başlamadı?

ve’nun başrollerinde yer aldığı Savaşçı’nın yeni bölüm çekimleri tamamlandı. Ancak kanalın yayın akışında her gün bir dizi olması Savaşçı’nın yayın tarihinin sürekli ertelenmesine neden oldu.

Gündeme gelen son iddialara göre Sen Çal Kapımı dizisi FOX Tv’nin en az izlenen yapımları arasında yer alması nedeniyle Savaşçı için umut ışığı oldu. Cumartesi günleri yayınlanması planlanan Savaşçı dizisi, iddialara göre Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasıyla ekranlarda yerini alacak. Bunun yanında stok bölümleri hazır olan Savaşçı’nın yakın bir zamanda izleyici ile buluşması bekleniyor.