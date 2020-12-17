Savaşçı dizisi yeni bölümler hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

Fox Tv’nin sevilen dizilerinden Savaşçı dizisinde başka bir kanala yolculuk... Dizinin ne zaman hangi kanalda başlayacağı seyirciler tarafından merak edilen konulardan birisi. Dizinin yeni sezonunda da yaşanan bazı değişikliklerden birisi de Berk Oktay’ın başka bir dizi olan Yasak Elma dizisine transfer olması ve detayları haberimizde.

Yeni Sezonda Hangi Kanalda olacak?

Sürpriz bir isim kadroda!

En çok izlenmeye Fox Tb’den sonra diziye ev sahipliği yapacak kanal Kanal D oldu. Her Pazar günleri ekranlarda olacağı söylenen dizi için o gün yayında olan Çok Güzel Hareketler Bunlar için ise ekran günü Cumartesi gününe çekildi. Savaşçı’nın Ocak ayında başlangıç yapılması bekleniyor.

Çocuklar Duymasın’ın sevilen yüzü ‘Haluk’ karakterine hayat veren Tamer Karadağlı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Savaşçı dizisinde rol alacağını açıkladı.

