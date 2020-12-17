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Savaşçı dizisi yeni bölümler hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

Savaşçı dizisi yeni sezonuyla birlikte hangi kanalla yollarını birleştirdi? Oyuncu kadrosunda yer alan yeni isim kim?

17 Aralık 2020 Perşembe 18:34
Savaşçı dizisi yeni bölümler hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
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Fox Tv’nin sevilen dizilerinden Savaşçı dizisinde başka bir kanala yolculuk... Dizinin ne zaman hangi kanalda başlayacağı seyirciler tarafından merak edilen konulardan birisi. Dizinin yeni sezonunda da yaşanan bazı değişikliklerden birisi de Berk Oktay’ın başka bir dizi olan Yasak Elma dizisine transfer olması ve detayları haberimizde.

Yeni Sezonda Hangi Kanalda olacak?

En çok izlenmeye Fox Tb’den sonra diziye ev sahipliği yapacak kanal Kanal D oldu. Her Pazar günleri ekranlarda olacağı söylenen dizi için o gün yayında olan Çok Güzel Hareketler Bunlar için ise ekran günü Cumartesi gününe çekildi.  Savaşçı’nın Ocak ayında başlangıç yapılması bekleniyor.

Sürpriz bir isim kadroda!

Çocuklar Duymasın’ın sevilen yüzü ‘Haluk’ karakterine hayat veren Tamer Karadağlı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Savaşçı dizisinde rol alacağını açıkladı.



Son Güncelleme: 17.12.2020 18:34
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Anahtar Kelimeler:
SavaşçıÇocuklar DuymasınHalukFoxKanalDDizi
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