Savaşçı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fox TV ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Savaşçı, geçtiğimiz sezon koronavirüs nedeniyle ekranlardan erken ayrılmıştı. Eylül ayında stok bölümleriyle ekranlara gelen Savaşçı dizisinin yeni sezonu için meraklı bekleyiş devam ediyor. Savaşçı dizisinin yerine ekranlara gelen Öğretmen dizisinin akıbeti araştırılmaya başlandı.
Kaan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay, Savaşçı dizisinin akıbetine ilişkin merak edilenleri açıklamıştı.
Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak?
Oktay, Savaşçı projesinde bütün oyuncuların ve kendisinin kafa kafaya verip dizinin devam etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını işaret etti.
Son Güncelleme: 03.11.2020 17:57