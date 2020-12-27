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Savaşçı dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Savaşçı 5.sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı 5.sezon hangi kanalda yayınlanacak? Savaşçı 5.sezon kadrosunda kimler var? Savaşçı dizisi niçin ekranlarda yok? Savaşçı dizisinin sevenleri yeni sezonun ne zaman başlayacağını yeni kadroda kimler olduğunu ve dizinin hangi kanalda yayınlanacağını merakla araştırıyorlar.

27 Aralık 2020 Pazar 17:23
Savaşçı dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
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Savaşçı Dizisi Ne Zaman Hangi Kanalda Başlayacak?

12 haftadır ekranlardan uzak kalan Savaşçı dizisinin yeni bölümleri herkes tarafından merakla bekleniyor. Yeni sezona yepyeni oyuncularla başlayacak olan Savaşçı dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanmayacak. Fox TV ile yollarını ayıran dizi artık farklı bir kanalda ekranlara gelecektir. Heyecan dolu diziye yeni eklenen isimler arasında Tamer Karadağlı yer alırken, Kaan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay dizi ile ilişkisini kesti. Herkes Savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağını ve yeni bölümün ne zaman hangi kanalda yayınlanacağını merakla araştırıyor.

Savaşçı dizisi Fox TV ile yollarını ayırmasının ardından Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır. Tamer Karadağlı’yla birlikte Savaşçı dizisine Anıl Tetik’te katıldı. Bir diğer yandan Kaan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, Yasak Elma dizisinde geçiş yapmıştır.

Ekranların vazgeçilmez dizisi olan Savaşçı artık kanal D ekranlarında Pazar günleri yayınlanacaktır. Bundan dolayı Pazar günü yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar komedi programı ise Cumartesi günü sevenlerinin karşısına çıkacaktır. Heyecanla beklenen Savaşçı dizisi 2021 yılının Ocak ayının ilk haftalarında ekranlarda başlayacağı tahmin ediliyor.

Savaşçı Dizisine Yeni Sezonda Katılan İsimler Kimler?

Savaşçı dizisine Çocuklar Duymasın dizisinin çok sevilen karakteri olan ‘Haluk’u canlandıran Tamer Karadağlı, uzun bir süre sonra ekranlara dönecektir. 53 yaşında olan oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Savaşçı dizisinde rol alacağını paylaştı.

Diziden ayrılıkların yaşanmasıyla beraber yeni isimlerde ekleniyor. Bunlardan biri olan Adını Sen koy isimli günlük dizide oynayan Erkan Meriç’te artık Savaşçı dizisinde oynayacaktır.

Bu isimlerin yanında Ocak ayında yeni bölümleri yayınlanacak olan Savaşçı dizisine eski Survivor yarışmacısı olan Anıl Tetik’te dahil oluyor.

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 17:23
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Savaşçı Yeni SezonSavaşçı 5. Sezon KadrosuDiziKanal D
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