Savaşçı dizisi yayınlanmaya devam edecek mi? Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, çekimler ne zaman?

Yapımcılığını Limon Yapımın yaptığı ve oyuncu kadrosunu: Berk Oktay, Murat Serezli, Doğan Bayraktar ve Gaye Turgut Evin gibi isimlerin oluşturduğu Savaşçı dizisi geçtiğimiz sezonunda covid-19 salgını nedeniyle erken sezon finaline gidiş yapmıştı. Dizinin ne olacağı ve yeni sezonu henüz belli değilken finale gideceği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi bir iniş yaptı. Bunun üzerine oyunculardan Berk Oktay dizi hakkında açıklamalar yaptı.

Kağan Bozok karakterine hayat vermekte olan Berk Oktay açıklamasını, izleyicilerden gelen yoğun istek ve sorular üzerine yaptığını söyledi. 99 Bölüm boyunca bir kere bile olsun yalnız bırakmayan izleyiciler için ise açıklama gereksinimi duyduğunu dile getirdi.

Dizinin belirsizlik sürecinde olduğunu söyleyen Berk Oktay, dizinin belirsizlik sürecine girmesi üzerine net bir cevap vermese de konuşmasına;

“Savaşçı adlı dizi projemiz biz oyuncularında boyunu aşmakta olan bazı nedenler sebebiyle belirsizlik sürecine girmiştir. Benim ve tüm oyuncuların adına her birimizin kafa kafaya vererek sizleri Savaşçı dizisi ile buluşturmak için elimizden gelenleri yapmaktayız.” Dedi.

SAVAŞÇI DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN

Limon Yapım’ ın sahibi Hayri Aslan Savaşçı çekimleri için bir hafta sonra Eskişehir’ de yapılan sete gideceğini söyledi. Ama yeni sezonun ne zaman geleceğine dair net bir bilgi henüz yok.