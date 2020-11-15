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Savaşçı dizisi neden yok, final mi yaptı? Savaşçı 100. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizinin sevenleri Savaşçı dizisi neden yok, final mi yaptı ve Savaşçı 100. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorularını araştırıyor.

15 Kasım 2020 Pazar 16:17
Savaşçı dizisi neden yok, final mi yaptı? Savaşçı 100. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı’nın yayınlanmaması merak konusu oldu. Dizi son olarak 99. bölümüyle izleyici karşısına geçmiş ve uzun süredir yeni bölümüyle yayınlanmıyordu. Dizi hakkında final iddialar gündeme geliyordu.


Başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli’nin yer aldığı dizinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Savaşçı dizisi final mi yaptı?

Savaşçı dizisi hakkındaki belirsizlik devam ederken yapımcı şirketten açıklama geldi ve dizinin çekimlerine başlandığı duyuruldu.  Fox TV ekranların yayınlanan dizinin kanalın bir diğer dizisi Öğretmen’in final yapmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Öğretmen dizisi 14 Kasım bu akşam yayınlanacak bölümüyle final yapacak.

Savaşçı dizisinin 100. bölümü çok büyük ihtimalle önümüzdeki hafta yayınlanacak.



Son Güncelleme: 15.11.2020 16:17
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Anahtar Kelimeler:
DiziSavaşçı
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