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Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı yeni sezonda ekranlara gelmedi. Limon Film’in yapımcılığın üstlendiği dizinin yayınlanmaması üzerine izleyiciler Savaşçı neden yok, yayından kaldırıldı mı gibi soruları araştırmaya başladı.

11 Ekim 2020 Pazar 18:04
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Fox TV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan dizi 5. Sezonuyla izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin geçen hafta Pazar günü yayınlanması beklenirken, Pazar günü kanalın diğer dizisi Öğretmen yayınlanmıştı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezlioğlu ve Sarp Leventoğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizinin neden yayınlanmadığı merak konusu oldu.

Savaşçı bitti mi, neden yok?


Limon Film’in yapımcılığını üstlendiği dizi geçen hafta yayınlanmadı. Dizinin neden yayınlanmadığı merak edilirken, yayından kaldırılıp kaldırılmadığı konuşulmaya başlandı. Yapımcı firma veya Fox TV’den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Savaşçı konusu nedir?

Bir asker dizisi olan Savaşçı dizisinde Bordo berelilerin hikayeleri anlatılmaktadır. Dizide seçkin bir grup bordo bereli olan Kılıç Timinin birbirinden zorlu görevlere karşı yaşadıklarına yer verilmektedir. Dizinin yeni sezonunda hapiste olan Yüzbaşı Kağan Bozok’un dışarı çıkarılması ve timi yeniden toplamasıyla yeniden göreve dönmeleri anlatılmaktadır.



Son Güncelleme: 11.10.2020 18:04
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SavaşçıDizi
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