Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor? Fox Tv Savaşçı yeni sezona katılan yeni oyuncular kimler oldu?

Fox Tv kanalında yayınlanan Savaşçı dizisi, ekrana dönmeyi bekliyor. Dizinin yayınlanacak bölümlerinde ise farklı isimler izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yayın tarihi yapımcılar tarafından açıklamadı. Ancak dizi 99. Bölümüyle izleyiciyle buluşmuştu. Ancak dizinin farklı isimlerle ve konularla tekrardan televizyon ekranlarına geleceği söylentiler arasında. Hazırlıklara başlandığı ortaya çıkan dizinin, Sarp Levendoğlu karakterine yoğunluk verileceği öğrenildi.

Savaşçı dizisine ise yeni isimler olarak Bektaş Subaşı ve Erkan Meriç karakterlerinin dahil edildiği ortaya çıktı. Model, sinema ve dizi oyuncusu olan Erkan Meriç, Adını Sen Koy dizisinde yer almıştı. Savaşçı dizisi için Ekin Mert Daymaz ile görüşüldüğü söylenmişti.

Dizide Teğmen Selcen Efe karakterini canlandıran Sevcan Yaşar, Eğe Üniversitesi Biyoloji bölümünü bitirdikten sonra Yeditepe Üniversitesi’nde Tiyatro eğitimini tamamladı. Yaşar, birçok yapımda yer aldı. Savaşçı dizisinde korkusuz bir askeri canlandıran Yaşar, kılıç timinin komutanı ile aşk yaşayacak.

Survıvor yarışmasından sonra ünlenen Anıl Tetik, oyunculuk alanında ilerlemeye başladı. Oyunculuk eğitimi alan Tetik, Alemin Kralı, Kızlarım İçin ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde oyunculuğunu sergiledi. Savaşçı dizisinde ise Astsubay karakterine nefes verecek.

İlk defa bir askeri dizide oyunculuk yapacak olan Tamer Karadağlı, Bilkent Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı. Karadağlı, dizide Göktürk Albay karakterini canlandıracak.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ediz Hun, dizide Göktürk Albay'ın babası rolünü oynayacak.

Savaşçı dizisi en son 27 Eylül Pazar günü 99. Bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dizide Kopuz Albay, emirlere uymadığı için Yüzbaşı Kağan Bozok’un yaşamını tehlikeye attı. Bu olaylar nedeniyle Kopuz Albay, Özel Kuvvetler Komutanlığından alındı. Kılıç timi ise istifa etti.

Kopuz Albay’ı korumak amacıyla kurşunların önüne geçen Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Olaylara şaşıran Kopuz Albay, çatışmaya devam ederken, yaralı olan Kağan’ı ateş alanından çıkarmak için uğraşır. Ancak Merlin ise o sırada ikinci planlarını gerçekleştirmeye başlar.

Yörük Haydar ve Kılıç Timi’nin üyeleri, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı’yı kurtarmak için olay yerine giderler ve harekete geçmek için hazırlık yapmaya başlarlar. Ancak Kutalmış Paşa, çatışmak isteyen timi durdurmak ister ama beklenmedik bir hamle ile herkesi şaşırtır. Çatışmalar devam ederken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için zaman daralmıştır.