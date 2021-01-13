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Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi yeni sezon yeni gelen ve ayrılan oyuncuları

FOX TV ekranlarının sevilen dizlerinden olan Savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Gelen iddialara göre Savaşçı ekranlardaki yerini almak için hazırlanıyor. İlgiyle takip edilen Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi oyuncu kadrosunda kimler yer alacak? Savaşçı dizisinden hangi oyuncular ayrıldı?

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:16
Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi yeni sezon yeni gelen ve ayrılan oyuncuları
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Savaşçı dizisi bir süredir FOX TV ekranlarında yayınlanmamaktadır. Savaşçı dizi severleri dizinin ne zaman başlayacağını merak edip araştırmalara koyuldu. Bizde sizler için merak ettiklerinizi yanıtladık. İşte detayları…

Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak?

Resmi olarak ne zaman başlayacağına dair netlik kazanmayan dizi en son 99. Bölümü ile ekranlarda severleriyle buluştu. Savaşçı dizisi yeni oyuncu kadrosu ile ekranlara dönmek için çalışmalarını sürdürüp hazırlıklar yapıyor. Yeni Savaşçı dizisinde Sarp Levendoğlu’nun canlandırdığı Haydar Bozkurt ön planda olacaktır. Dizinin çekimlerinin bitmesi ile yayınlanması hedefleniyor.

Savaşçı dizisine katılan yeni oyuncular

6. sezon ile birlikte Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosunda katıldığı belirtilen Bektaş Subaşı karakterine hayat verecek olan Erkan Meriç diziye katıldı. Modellik yapan oyuncu daha sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde rol almaya başladı. En son rol aldığı Adını Sen Koy dizisinde Ömer karakterine hayat vererek adından oldukça söz ettirmeyi başarmıştır. Diziye subay olarak katılacak oyuncu Mersin doğumludur. 

Ekin Mert Daymaz (Görkem İlbeyli)

Hollanda doğumlu olan Ekin Mert Daymaz aslen Sivaslıdır. Savaşçı dizisinin yeni başrol oyuncusu olarak dizideki yerini almıştır. Model olan oyuncumuz, oyunculuk kariyerine Not Defteri isimli dizi ile adım atmıştır. Birçok dizide rol alan Ekin Mert Daymaz Savaşçı dizisinde Yüzbaşı Görkem İlbeyli olarak kılıç timinin yeni komutanı karakterine hayat verecektir.

Sevcan Yaşar (Teğmen Selcen Efe)

İzmirli olan Sevcan Yaşar, eğitim hayatında Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu olarak bitirip Yeditepe Üniversitesi’nde Tiyatro eğitimi almıştır. Birçok dizide rol alan Sevcan Yaşar, Savaşçı dizisinde Teğmen olan korkusuz bir askere hayat verecek. Kılıç timinin yeni komutanı ile aşk yaşayacaktır. 

Anıl Tetik (Savaş Astsubay)

Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim alan Anıl Tetik aslen motor sporları ile Survivor yarışmasında tanındı. Oyunculuk eğitimleri alan Anıl Tetik son dönemde Alemin Kralı, Kızlarım İçin ve Hayat Bazen Tatlıdır ve Tek Yürek gibi dizilerde önemli karakterlere hayat vermiştir. Savaşçı dizisinde Savaş Astsubay karakterine hayat verecek.

Tamer Karadağlı (Göktürk Albay)

Çocuklar Duymasın dizisi ile tanıdığımız Tamer Karadağlı bir askeri dizide ilk kez yer alacak. Karslı olan oyuncumuz Bilkent’te oyunculuk eğitimi almıştır. Uzun bir aradan sonra oyunculuğa Savaşçı dizisi ile tekrar adım attı. Dizide Göktürk Albay olarak korkusuz bir komutan karakterine hayat verecektir.

Ediz Hun (Gündüz Göktürk)

İstanbul doğumlu olan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ediz Hun Savaşçı dizisinde Gündüz Göktürk karakteri ile Göktürk Albay'ın babası olarak rol alacaktır. 

Savaşçı 6. Sezonda diziden ayrılan oyuncular

Başrol oyuncusunun şehit olması ile diziden ayrılan Kaan Bozok, köyüne dönen Akkız, başka bir diziye dahil olan Çiğdem teğmen gibi oyuncular diziden ayrıldı. Diziden ayrılan oyuncular aşağıda verilmiştir:

Berk Oktay (Kaan Bozok)

Zerrin Sümer (Akkız)

Gaye Turgut Evin (Çiğdem)

Sertan Erkaçan (Batur)

Bahadır Buyruk (İlhan)

Ogeday Girişken (Astsubay Demir)

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 14:16
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Fox TvSavaşçıAskerAksiyonYeni Oyuncular
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