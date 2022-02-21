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Savaşçı dizisi İlyas Karaca (Astsubay İlyas) kimdir?

Geçtiğimiz sezon Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil olan Astsubay İlyas Karaca karakterini bu sezonda daha yakından izleyeceğiz. Yazımızda Astsubay İlyas Karaca ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtlarını verdik. İşte Savaşçı İlyas Karaca hakkında detaylar...

21 Şubat 2022 Pazartesi 19:29
Savaşçı dizisi İlyas Karaca (Astsubay İlyas) kimdir?
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10 Nisan 2021 tarihinde beşinci sezonu ile ekranlarda olacak dizi Savaşçı'nın yayınlanma günü Cumartesi oldu. Haydar Yüzbaşı'nın Kılıç Timinin başında rol almasıyla Haydar Yüzbaşı'nın en büyük yardımcısı olan Kılıç timinden Astsubay İlyas Karaca da bu sezon konuşulacak olan karakterlerden.

Savaşçı İlyas Karaca kimdir?

Savaşçı dizisine 2017 senesinde dahil olan ve Savaşçı İlyas Astsubay karakterini canlandıran oyuncu Ali Tarık Fındık'tır. Başarılı oyuncu 1986 senesinde İstanbul'da doğmuştur. Fındık, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümünü bitirmiştir. Ayrıca Maltepe Üniversitesi Sinema Yüksek Lisans Oyunculuk eğitimini tamamlamıştır.

İlk kez kamera karşısına 2010 senesinde "Kavak Yelleri" dizisinde Ali karakteri ile profesyonel olarak oyunculuk yapmıştır. 2011 senesinde Fox Tv'de reyting rekoları kıran Arka Sıradakiler adlı dizide gösterdiği oyunculukla dikkatleri üzerine toplamıştır.

2017 senesinde Savaşçı dizisinin kadrosuna giren ve dizide Astsubay Cavuş İlyas Karaca karakterini bu zamana kadar başarı ile canlandırmaktadır.

Ali Tarık Fındık’ın dizi ve filmleri

2017 – Savaşçı

2012 – Aşkın Halleri

2011 – Akasya Durağı

2011 – Arka Sıradakiler

2010 – Kavak Yelleri

Ali Tarık Fındık Savaşçı İlyas Astsubay karakterini sezon sonuna kadar canlandıracak.



Son Güncelleme: 21.02.2022 19:29
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SavaşçıIlyasKaraca
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