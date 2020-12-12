Savaşçı dizisi hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisi yeni oyuncuları ve ayrılan oyuncular

Yeni oyuncularla ekranlara geri dönen Savaşçı dizisinde bu hafta, Sarp Levendoğlu’nu ön planda izleyeceğiz. Dizi, 27 Eylül Pazar günü 99. bölümüyle FOX'ta ekranlarda yerini alacak.

Dizinin yeni bölümleriyle birlikte, izleyici yeni yüzler görecek. Bunlardan biri Erkan Meriç oldu. Diziye Ekim Mert Daymaz’ın da dahil olacağı konuşulmakta. Diziye dahil olan kişiler kadar, diziden ayrılan kişiler de oldu. Berk Oktay, Gaye Turgut Evin, Ogeday Girişken, ve Feyza Sevil Güngör diziden ayrılan isimler.

Dizinin son bölümde ise; Kopuz Albay emirlere uymadığı için Yüzbaşı Kağan’ın hayatını tehlikeye sokmuştu. Bundan dolayı Özel Kuvvetler Komutanlığından men edilirken, Kılıç Timi istifa etti.

Kopuz Albay’ı korumak isteyen ve kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin adlı kişinin adamları tarafından silahla vurulur. Bu sırada çatışma içerisinde olan Albay, Kopuzu kurtarmaya çalışır. Yörük Haydar ve Kılıç Timi’nin üyeleri, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşını kurtarmak için yola çıkmışlardır.