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Savaşçı dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisine yeni sezonda hangi oyuncular katıldı?

Fox TV ekranlarında uzun süredir yayınlanan Savaşçı dizisi yerine yeni dizi Kefaret'e bıraktı. Birçok önemli oyuncunun ayrılma kararı aldığı Savaşçı dizisine birçok yeni isim dahil olurken, dizi yayın hayatını bundan sonra farklı bir kanalda devam ettirme kararı aldı...

10 Aralık 2020 Perşembe 23:46
Savaşçı dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisine yeni sezonda hangi oyuncular katıldı?
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Fox TV ekranlarında uzun süredir yayınlanan ve kanalın önemli dizilerinden olan Savaşçı dizisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Özellikle son dönem içinde oyuncu kadrosundaki pek çok ismin yapımdan ayrıldığına yönelik haberlerin yapılması sonrasında bir de dizinin yayınlandığı kanalın değişeceği ifade edilmişti.

 

Savaşçı dizisinden birçok önemli isim ayrıldı

Dizinin kanalının değişeceğine yönelik haberlerin yapılmasıyla birlikte yapımda yer alan birçok oyuncu ayrılma kararı aldı. Diğer yandan bu oyuncuların yerine yeni isimler ile anlaşıldı. Dizinin en önemli karakterlerini canlandıran oyunculardan Gaye Turgun Evin, Sertan Erkaçan, Bahadır Buyruk, Ogeday Girişken ve Berk Oktay dizi kadrosundan ayrıldılar. Bu oyunculardan boşalan yere ise Erken Meriç ile Ekin Mert Daymaz’ın geçeceği ifade edilenler arasında yer aldı.

 

Savaşçı dizisinin yeni kanalı belli oldu!

Fox TV’nin, Savaşçı dizisinin yerine Kefaret dizisini yayınlamaya başlaması ile birlikte, Savaşçı dizisi kendine yeni bir kanal buldu. İfade edilenlere göre Savaşçı dizisinin yeni kanalı Kanal D oldu. Bundan sonra dizinin yeni bölümleri Pazar akşamlarında Kanal D ekranlarında Aralık ayının son haftalarında yayınlanmaya başlayacak.



Son Güncelleme: 10.12.2020 23:46
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Anahtar Kelimeler:
SavaşçıKanal DFox TvKefaret
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