Savaşçı dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisine yeni sezonda hangi oyuncular katıldı?

Fox TV ekranlarında uzun süredir yayınlanan ve kanalın önemli dizilerinden olan Savaşçı dizisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Özellikle son dönem içinde oyuncu kadrosundaki pek çok ismin yapımdan ayrıldığına yönelik haberlerin yapılması sonrasında bir de dizinin yayınlandığı kanalın değişeceği ifade edilmişti.
Savaşçı dizisinden birçok önemli isim ayrıldı
Savaşçı dizisinin yeni kanalı belli oldu!
Fox TV’nin, Savaşçı dizisinin yerine Kefaret dizisini yayınlamaya başlaması ile birlikte, Savaşçı dizisi kendine yeni bir kanal buldu. İfade edilenlere göre Savaşçı dizisinin yeni kanalı Kanal D oldu. Bundan sonra dizinin yeni bölümleri Pazar akşamlarında Kanal D ekranlarında Aralık ayının son haftalarında yayınlanmaya başlayacak.
Son Güncelleme: 10.12.2020 23:46