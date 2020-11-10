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Savaşçı dizisi hangi kanalda başlayacak? Savaşçı ne zaman başlıyor?

Fox TV Savaşçı dizisinin yerine Kefaret dizisini yayınlama kararı aldı. Bu kararın ardından Savaşçı dizisinin başka bir kanala transfer olması gündeme gelmişti. Dizinin sevenleri Savaşçı dizisi hangi kanalda başlayacak ve Savaşçı ne zaman başlıyor sorularını araştırmaya başladı.

10 Kasım 2020 Salı 17:35
Savaşçı dizisi hangi kanalda başlayacak? Savaşçı ne zaman başlıyor?
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı yeni sezonda izleyicilerden tam not aldı. Dizi uzun süredir yeni sezona başlamak için beklemiş ve sonunda izleyicisiyle buluşmuştu. Dizi hakkında sürpriz karar verildi.


Fox TV yeni dizisi Kefaret’i Savaşçı dizisinin gün ve saatinde yayınlayacak. Bu nedenle Savaşçı dizisinin kanal değiştirmesine karar verildi.

Savaşçı dizisi Kanal D’de

Fox TV’nin Kefaret dizisi nedeniyle Savaşçı dizisiyle yollarını ayırmaya karar vermesinin ardından Savaşçı dizisinin yapımcıları Kanal D ile sözleşme imzaladı. Savaşçı dizisi Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Bunun yanı sıra Savaşçı dizisinin setinde koronavirüs vakalarının tespit edilmesi sonucu çekimlere ara verilmişti. Bu nedenle dizi Kasım ayında yayınlanmayacak. Dizi bu hafta sete çıkacak olsa da Aralık ayında Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlayacak.



Son Güncelleme: 10.11.2020 17:35
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Anahtar Kelimeler:
SavaşçıDizi
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