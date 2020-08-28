Savaşçı dizisi final yapıyor mu? Fox Tv'nin sevilen dizisinden final sesleri

Limon Film yapımcılığında 5. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan ve bütün sezonlarda reytinglerde ilk sırada yer almayı başaran Savaşçı dizisi final kararı almaya hazırlanıyor. Savaşçı dizisi başrolü Berk Oktay, Murat Serezli ile Sarp Levendoğlu menajerliğinde 2020 – 2021 sezonunda rol alabilmek için yeni yapımlarla görüşme yapmaya başladı.

Çok sayıda yapımcı Berk Oktay, Murat Serezli ile Sarp Levendoğlu’na bazı senaryoları ulaştırdı. Savaşçı’nın devam etmesi beklenmekteyken yapımcının planlarına uymaması nedeniyle işlerin karıştığı aktarılıyor. Oyuncuların yapımcının teklifini kabul etmediği ve bu koşullar altında diziye devam etmek istemediği öğrenildi.

Eskişehir ve Ankara’da çekimleri yapılan Savaşçı dizisinde kimsenin ücret indirimine gitmek istemediği aktarılıyor. Limon Film’in ise bu koşullar altında dizinin devam edemeyeceğini ve herkesin fedakarlık yapması gerektiğini belirtmesine rağmen oyuncular gelirlerini tam olarak alamadıklarını belirterek yapımcıya rest çektiler.

Limon Film Savaşçı dizisine veda edecek

Limon Film’in blöf yaptığı belirtilse de Savaşçı dizisinin yüksek oyuncu maliyetleri nedeniyle ekranlara veda edeceği aktarıldı.