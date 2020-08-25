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Savaşçı dizisi final mi yapacak? Yeni sezonda dizi devam edecek mi?

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Savaşçı dizisi final mi yapacak? Yeni sezonda dizi devam edecek mi? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 25 Ağustos 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak, Savaşçı dizisi final mi yapacak? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 21:51
Savaşçı dizisi final mi yapacak? Yeni sezonda dizi devam edecek mi?
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Limon Film yapımcılığında 5. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan ve bütün sezonlarda reytinglerde ilk sırada yer almayı başaran Savaşçı dizisi final kararı almaya hazırlanıyor. Savaşçı dizisi başrolü Berk Oktay, Murat Serezli ile Sarp Levendoğlu menajerliğinde 2020 – 2021 sezonunda rol alabilmek için yeni yapımlarla görüşme yapmaya başladı.


Çok sayıda yapımcı Berk Oktay, Murat Serezli ile Sarp Levendoğlu’na bazı senaryoları ulaştırdı. Savaşçı’nın devam etmesi beklenmekteyken yapımcının planlarına uymaması nedeniyle işlerin karıştığı aktarılıyor. Oyuncuların yapımcının teklifini kabul etmediği ve bu koşullar altında diziye devam etmek istemediği öğrenildi.

Eskişehir ve Ankara’da çekimleri yapılan Savaşçı dizisinde kimsenin ücret indirimine gitmek istemediği aktarılıyor. Limon Film’in ise bu koşullar altında dizinin devam edemeyeceğini ve herkesin fedakarlık yapması gerektiğini belirtmesine rağmen oyuncular gelirlerini tam olarak alamadıklarını belirterek yapımcıya rest çektiler.

Limon Film Savaşçı dizisine veda edecek

Limon Film’in blöf yaptığı belirtilse de Savaşçı dizisinin yüksek oyuncu maliyetleri nedeniyle ekranlara veda edeceği aktarıldı.  



Son Güncelleme: 25.08.2020 21:51
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Anahtar Kelimeler:
SavaşçıLimon Film
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Belkıs 2020-08-23 23:26:16

Savaşçıyı ailecek severek izliyoruz yakın çevremde izliyor savaşçı devam etmezse fox tv de severek izlediğim hiç bir diziyi izlemeyeceğim sadece fox haber ve çalar saat dışında

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