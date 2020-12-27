İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın...

Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in yer aldığı diziler

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in yer aldığı diziler haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 27.12.2020 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

27 Aralık 2020 Pazar 19:35
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in yer aldığı diziler
Takip Et:

Fox TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı dizisinin kadrosunda yer alan Gaye Turgut Evin, hayat verdiği Çiğdem Teğmen rolü ile izleyicilerin beğenisini almayı bildi. Dizide gösterdiği performans ile izleyicileri etkileyen Gaye Turgut Evin, dizi sevenlerinden tam not aldı.

Gaye Turgut Evin kimdir?

1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Gaye Turgut Evin, sanatçı bir ailenin çocuğudur. Anaokul eğitim ile birlikte drama ve dans eğitimleri almaya başlayan güzel oyuncu, çocuk yaşta oyunculuk ile ilgilenmeye başlamıştır. Okulun tiyatro topluluğunda yer alan güzel oyuncu, oynadığı oyun ile ödül alarak ilk oyunculuk ödülünü almıştır.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde eğitim alan Gaye Turgut Evin, birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Sadri Alışık Tiyatrosu’nda da boy gösteren Evin, televizyona Beni Affet dizisi ile başrol olarak adım atmıştır. Dizide başrol olan güzel oyuncu, Beni Affet dizisinde gösterdiği performansının ardından Savaşçı dizisinde yer almaya başladı.

Gaye Turgut Evin’in oynadığı diziler

  • Savaşçı / Çiğdem / 2017
  • Beni Affet / Bahar / 2011-2014
  • Yamak Ahmet / Canfeda / 2011-2012
  • Yahşi Cazibe / 2010
  • Türk Malı / Derya / 2010
  • Kanıt / Sİbel / 2010
  • Her Halimle Sev Beni / Beril / 2008
  • Akasya Durağı /Pınar / 2010
  • Beşinci Boyut / Ayla / 2005
  • Sevgi Ana / Oya / 2002


Son Güncelleme: 27.12.2020 19:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çiğdem TeğmenSavaşçıGaye Turgut Evin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu
Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna Veda Yurtsever eklendi
Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna Veda Yurtsever eklendi
Okan Bayülgen ekranlara Blu Tv Renkli Rüyalar Oteli ile dönüyor!
Okan Bayülgen ekranlara Blu Tv Renkli Rüyalar Oteli ile dönüyor!

Popüler Haberler

Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Can kimdir? Gerçek adı nedir? Göktan Oktay Göztepe nereli, yaşı kaç?
Ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir? 2020 Devlet konut alım destekleri
Kefaret dizi oyuncusu Meltem kimdir? Özgecan Özacar hakkında bilgiler
Emekli ikramiyesi ödemelerine zam var mı? 2020
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
Kefaret dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Show TV Arıza dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
27 Aralık 2020 Pazar Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 27 Aralık 2020 Pazar Dünya genelinde vaka sayısı
İBB sosyal yardım kartı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? Kartlar kullanıma ne zaman açılacak?
2020 Yılbaşı hediye öneri ve fikirleri
15 Temmuz Pazartesi günü banka şubeleri ve ptt'ler açık olacak mı? Resmi kurum ve kuruluşlar açık mı?
26 Ekim 2020 Pazartesi Günlük burç yorumları - İkizler burcunun dikkat etmesi gerekenler var
İftar Duası Nasıl Yapılır? İftarda ve Sahurda Edilecek Dualar
Masterchef 27 Aralık Pazar finale kalanlar kim oldu, kim elendi?
Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Salman karakterini kim canlandırıyor? Numan Çakır kimdir?
KPSS Ortaöğretim 75 puan altı atama yapan kurum ve pozisyonları
Menajerimi Ara dizisinde Emir karakterine Burak Tozkoparan hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.