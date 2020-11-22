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Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 22.11.2020 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

22 Kasım 2020 Pazar 19:35
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Fox TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı dizisinin kadrosunda yer alan Gaye Turgut Evin, hayat verdiği Çiğdem Teğmen rolü ile izleyicilerin beğenisini almayı bildi. Dizide gösterdiği performans ile izleyicileri etkileyen Gaye Turgut Evin, dizi sevenlerinden tam not aldı.

Gaye Turgut Evin kimdir?

1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Gaye Turgut Evin, sanatçı bir ailenin çocuğudur. Anaokul eğitim ile birlikte drama ve dans eğitimleri almaya başlayan güzel oyuncu, çocuk yaşta oyunculuk ile ilgilenmeye başlamıştır. Okulun tiyatro topluluğunda yer alan güzel oyuncu, oynadığı oyun ile ödül alarak ilk oyunculuk ödülünü almıştır.


Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde eğitim alan Gaye Turgut Evin, birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Sadri Alışık Tiyatrosu’nda da boy gösteren Evin, televizyona Beni Affet dizisi ile başrol olarak adım atmıştır. Dizide başrol olan güzel oyuncu, Beni Affet dizisinde gösterdiği performansının ardından Savaşçı dizisinde yer almaya başladı.

Gaye Turgut Evin’in oynadığı diziler

  • Savaşçı / Çiğdem / 2017
  • Beni Affet / Bahar / 2011-2014
  • Yamak Ahmet / Canfeda / 2011-2012
  • Yahşi Cazibe / 2010
  • Türk Malı / Derya / 2010
  • Kanıt / Sİbel / 2010
  • Her Halimle Sev Beni / Beril / 2008
  • Akasya Durağı /Pınar / 2010
  • Beşinci Boyut / Ayla / 2005
  • Sevgi Ana / Oya / 2002


Son Güncelleme: 22.11.2020 19:35
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Anahtar Kelimeler:
Çiğdem TeğmenSavaşçıGaye Turgut Evin
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