İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin yer aldığı dizi ve film yapımları

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın oyuncu kadrosunda yer alan Gaye Turgut Evin, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizide Çiğdem Teğmen karakterine hayat veren güzel oyuncu, gösterdiği performans ile izleyicilerin ilgisini çekti.

25 Ekim 2020 Pazar 04:57
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

Fox TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı dizisinin kadrosunda yer alan Gaye Turgut Evin, hayat verdiği Çiğdem Teğmen rolü ile izleyicilerin beğenisini almayı bildi. Dizide gösterdiği performans ile izleyicileri etkileyen Gaye Turgut Evin, dizi sevenlerinden tam not aldı.

Gaye Turgut Evin kimdir?

1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Gaye Turgut Evin, sanatçı bir ailenin çocuğudur. Anaokul eğitim ile birlikte drama ve dans eğitimleri almaya başlayan güzel oyuncu, çocuk yaşta oyunculuk ile ilgilenmeye başlamıştır. Okulun tiyatro topluluğunda yer alan güzel oyuncu, oynadığı oyun ile ödül alarak ilk oyunculuk ödülünü almıştır.


Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde eğitim alan Gaye Turgut Evin, birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Sadri Alışık Tiyatrosu’nda da boy gösteren Evin, televizyona Beni Affet dizisi ile başrol olarak adım atmıştır. Dizide başrol olan güzel oyuncu, Beni Affet dizisinde gösterdiği performansının ardından Savaşçı dizisinde yer almaya başladı.

Gaye Turgut Evin’in oynadığı diziler

  • Savaşçı / Çiğdem / 2017
  • Beni Affet / Bahar / 2011-2014
  • Yamak Ahmet / Canfeda / 2011-2012
  • Yahşi Cazibe / 2010
  • Türk Malı / Derya / 2010
  • Kanıt / Sİbel / 2010
  • Her Halimle Sev Beni / Beril / 2008
  • Akasya Durağı /Pınar / 2010
  • Beşinci Boyut / Ayla / 2005
  • Sevgi Ana / Oya / 2002


Son Güncelleme: 25.10.2020 04:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gaye Turgut EvinSavaşçıÇiğdem Teğmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

İbo Show 2020 ne zaman başlayacak? İbo Show yayın tarihi ve ilk konukları belli oldu mu?
Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır? 2020 Kredi sicil affı son durum
Günlük burç yorumları 26 Ekim 2020 Pazartesi - Burcunuz bugün size neler söylüyor?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin yer aldığı dizi ve film yapımları
Yasak Elma Kaya neden yok? Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
HES kodu alma sms ile nasıl yapılır? 2020
26 Ekim 2020 Pazartesi Günlük burç yorumları - İkizler burcunun dikkat etmesi gerekenler var
50.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 25 Ekim 2020 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşına başvuru şartları nelerdir?
Halil Ergün bulundu mu? Müge Anlı programındaki Halil Ergün olayı son durum
Kamu ve Özel bankaların en uygun tatil kredisi kampanyaları
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 24 Ekim 2020 Cumartesi geri ödeme tablosu
MAK, Polimetre ve Avrasya'dan 23 Haziran İstanbul Seçimleri İçin Anket Sonuçları Paylaşıldı!
E-Devlet Bordro sorgulaması Ağustos 2019
Bankaların güncel kredi faiz oranları 25 Ekim 2020 Pazar
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2020 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 25 Ekim 2020 Pazar
Bim'de indirimde ne var 25 Ekim 2020 Pazar bim indirimler bu hafta
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 25 Ekim 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Survivor şampiyonu Cemal Can ne ödül kazandı? Survivor yarışma birincisine verilen ödüller neler? Cemal Can kaç para ve hangi ödüllere sahip oldu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.