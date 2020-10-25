İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Savaşçı dizisi bitti mi, neden yok? Savaşçı yayından kaldırıldı mı?

Pazar günü sitemizde yer verdiğimiz Savaşçı dizisi bitti mi, neden yok? Savaşçı yayından kaldırıldı mı? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ekim 25 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

25 Ekim 2020 Pazar 00:00
Savaşçı dizisi bitti mi, neden yok? Savaşçı yayından kaldırıldı mı?
Takip Et:

Savaşçı Yeniden Başlayacak mı?

Savaşçı dizisinin 99. bölümünde 20 Eylül 2020 tarihinde ekrana veda etmişti. Savaşçı dizisinin en az 5-6 hafta yayınlanamayacağını anlayan Fox TV, öğretmen dizisini geçici olarak piyasaya sundu. Dizinin yayınlandığı gün değişince reyting sıralamasında geriye düşerek kötü bir performans gösterdi.

Savaşçı dizisinin Öğretmen dizisinin final yapıp yayın hayatına son vermesinden sonra Savaşçı dizisinin geri dönmesi bekleniyor. Çünkü Limon Film Savaşçı dizisinin devam etmesini istemekte ve bir yol aramaktadır. Korona virüs nedeni ile 3 bölüm çeken ancak dizinin yayınlanamadığı için Fox TV’den alacaklı olan Limon Film çekmiş olduğu 3 bölümün yayınlandıktan sonra parayı alarak finansal yönden biraz rahatlamış oldu. Oyuncuların parasını ödedikten sonra ikna edilebilirse oyuncular çekimler kaldığı yerden devam edecek.


Savaşçı Devam Edecek mi?

Savaşçı dizisinden gelen haberler iyi yönde. Dizi bütün engellere rağmen çekimlere kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Ancak maaşı yüksek olan oyuncular bu zamanda biraz sıkıntı yaşayacak gibi duruyor. Oyuncu kadrosunda bulunan Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu bu süreçte diziye veda edebilir. Limon Film bu süreç içerisinde kendi iyiliği için finansal yönden en az tutarı belirleyerek ilerlemek isteyecek.

Savaşçı 100. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Savaşçı dizisinin ekranlara yeniden dönüş tarihi olarak Ocak 2021 olduğu düşünülmekte. Aslına bakılacak olursa Öğretmen dizisi çok tutulmadı denilebilir hal böyle olunca Savaşçı dizisinin geri dönmesi kaçınılmaz olacak. Yine de son söz Limon Film’in karar vermesiyle olacak içine düşmüş olduğu borçtan kurtulabilirse Savaşçı dizisi devam edecek yoksa diziyi ekranlarda görmek zor gibi duruyor.



Son Güncelleme: 25.10.2020 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvDiziSavaşçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 25 Ekim 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 25 Ekim 2020 Pazar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 25 Ekim 2020 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 25 Ekim 2020 Pazar
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Savaşçı dizisi bitti mi, neden yok? Savaşçı yayından kaldırıldı mı?
Netflix yeni dizisi Alya dizi oyuncuları ve dizi konusu
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2020
Türkiye'de illerin plaka sıralaması ve telefon kodları
Halkbank 166 TL taksitle 60 ay vadeli sıfır faizli 10 bin TL kredi kampanyası
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak? Beyaz show ne zaman geri dönecek?
Babil dizisi için geri sayım başlıyor! Halit Ergenç hayranları heyecanlı bekleyişte!
Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları için kısıtlamaların kaldırılacağı, hizmete açılış tarihi belli oldu mu?
Yerleşme kanaması nedir? Kadınlarda yerleşme kanaması kaç gün sürer?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2020 Evlenme yeterlilik belgesi
Ziraat Bankası sera kredisi şartları nelerdir? 2020
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan yaşı ve oynadığı diziler
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman kimdir, nereli yaşı kaç?
Askerlik yeri belirlenen kişiler askerlik yerlerini nasıl öğrenebilir?
İyi Günde Kötü Günde neden yayınlanmıyor? İyi Günde Kötü Günde final bölümü olacakmı? Star TV İyi Günde Kötü Günde bitti mi, final yapacak mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.