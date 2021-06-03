Savaşçı dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Savaşçı final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Fox TV ekranlarında yayınlanan başarılı bir yapım olan Savaşçı dizisinin final yapacağı iddia ediyor. Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın oturduğu senaryosunu ise Süleyman Çobanoğulu’nun yazdığı sevilen dizi 5. Sezonda final yapacağını duyurdu. Başrollerinde Sarp Leventoğlu ve Murat Serezli gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin final yapması dizinin sevenlerini üzdü.

Savaşçı dizisi neden final yapma kararı aldı?

Savaşçı dizisi ne zaman final yapıyor?

4 sezon boyunca ekranlarda reyting rekorları kıran dizinin 5. Sezonda düşük reytingler aldığı için yayından kaldırılacağı ve final yapacağı öne sürüldü. Dizinin kadrosuna en son dâhil olan Tamer Karadağlı’nın diziden ayrılması sonrasında reytinglerden olumsuz etkilendiği iddia ediliyor.

5 sezon boyunca Fox TV ekranlarında yer alan dizinin 109. bölümde final yapacağı öne sürülürken başka bir kanalda ya da platformda devam edip etmeyeceği ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.