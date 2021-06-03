İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Savaşçı dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Savaşçı final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Fox TV ekranlarında 5 sezon boyunca yayın hayatına devam eden Savaşçı dizisi final yapma kararı aldığını açıkladı. Dizinin sevenlerini üzen haber sonrasında neden final yapma kararı aldığı merak konusu oldu. Savaşçı dizisi neden final yapma kararı aldı? Savaşçı dizisi final bölümü ne zaman yayınlanacak? sorularının cevabını merak edenler için haberimizde.

03 Haziran 2021 Perşembe 14:18
Savaşçı dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Savaşçı final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Takip Et:

Fox TV ekranlarında yayınlanan başarılı bir yapım olan Savaşçı dizisinin final yapacağı iddia ediyor. Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın oturduğu senaryosunu ise Süleyman Çobanoğulu’nun yazdığı sevilen dizi 5. Sezonda final yapacağını duyurdu. Başrollerinde Sarp Leventoğlu ve Murat Serezli gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin final yapması dizinin sevenlerini üzdü.

Savaşçı dizisi neden final yapma kararı aldı?

4 sezon boyunca ekranlarda reyting rekorları kıran dizinin 5. Sezonda düşük reytingler aldığı için yayından kaldırılacağı ve final yapacağı öne sürüldü. Dizinin kadrosuna en son dâhil olan Tamer Karadağlı’nın diziden ayrılması sonrasında reytinglerden olumsuz etkilendiği iddia ediliyor.

Savaşçı dizisi ne zaman final yapıyor?

5 sezon boyunca Fox TV ekranlarında yer alan dizinin 109. bölümde final yapacağı öne sürülürken başka bir kanalda ya da platformda devam edip etmeyeceği ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.


Son Güncelleme: 03.06.2021 14:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Savaşçı Dizisi Final Mi YapacakSavaşçı Dizisi Final Bölümü Ne Zaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunus Emre Kılınç kim, kaç yaşında? Yunus Emre Kılınç hayatı
Yunus Emre Kılınç kim, kaç yaşında? Yunus Emre Kılınç hayatı
ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası konusu ve oyuncuları
ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası konusu ve oyuncuları
Show TV Kahraman Babam ne zaman başlıyor? Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları
Show TV Kahraman Babam ne zaman başlıyor? Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları
Breeders dizisi yeni sezonu olacak mı?
Breeders dizisi yeni sezonu olacak mı?
Oyuncu Özer Arslan kimdir?
Oyuncu Özer Arslan kimdir?
Kanal D Operasyon 41 yarışma programı ne zaman başlayacak?
Kanal D Operasyon 41 yarışma programı ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Savaşçı dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Savaşçı final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Aşure günü ne zaman, hangi gün? 2021 Aşure günü bugün mü, yarın mı? Aşure günü anlamı nedir?
Bulgaristan asgari ücret ne kadar? 2021 Bulgaristan yaşam şartları nasıl?
Rusya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Rusya asgari ücret fiyatları
18 Haziran'da okullar tatil mi olacak, canlı dersler devam edecek mi?
Fakirlik maaşını hangi kurum veriyor? 2021 ssk fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kanser hastaları nasıl emekli olurlar, malulen emekli olabilir mi?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek neye işaret eder?
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi belli oldu mu?
Çukur Cennet kimdir? Aylin Engör biyografisi
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay (Çağrı Şensoy) kimdir?
Maraşlı dizisi uyarlama mı? ATV Maraşlı dizisi hangi diziden uyarlama?
ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası konusu ve oyuncuları
Zeka soruları - Beyin yakan zeka soruları! Görsel zeka soruları, Komik zeka soruları! Zeka soruları ve cevapları!
Öğretmenler yazın okula gitmeye devam edecek mi? Öğretmenler için yaz tatili ne zaman başlayacak?
Sadakatsiz Asya ölecek mi? Cansu Dere yeni sezonda Sadakatsiz'den ayrılıyor mu?
Moldova yaşam şartları nasıl? 2021 Moldova asgari ücretleri
Emanet dizisi İkbal karakterini kim canlandırıyor? Gülay Özdem biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.